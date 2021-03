PalaTerni e nuovo stadio Liberati: in arrivo a terni 800 nuovi posti di lavoro

In un Paese dove costruire è sempre difficile ecco il Progetto che arriva da Terni, dove sta per prendere forma il Palaterni e il nuovo stadio Liberati.

In un momento nero per l’economia italiana, con tanti licenziamenti causati dal Covid, una bella storia arriva da Terni, dove il calcio sta per regalare ai ternani ben 800 nuovi posti di lavoro. Un toccasana importantissimo, dato che le istituzioni puntano a portare a casa il doppio pacchetto formato dal Palaterni e dal nuovo stadio della Ternana. 2022 la scadenza fissata per il palazzetto dello sport, 2024 quella prevista per lo stadio.

Non solo sport però, dal momento che il progetto prevede anche una clinica privata, quasi a sposare ancora una volta quel forte rapporto fra medicina e sport. 814 i posti di lavoro previsti, senza considerare l’indotto totale che arriverà per entrambe le strutture. Per lo stadio si attende la dichiarazione d’interesse pubblico da parte del Comune, ma i ternani si augurano che non vi siano intoppi in tal senso. In un momento di forte crisi e in un paese con stadi vecchi, bloccare l’ennesimo progetto sarebbe un errore.