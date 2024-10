Vittoria importante ai fini della classifica per la Fiorentina, che batte per 2-0 i New Saints dopo un primo tempo concluso tra fischi e mugugni per una prova piuttosto opaca. La Viola si accende invece nella ripresa, con un rapido uno-due firmato da Adli e dal solito Moise Kean. Nota stonata del match è l'infortunio per Rolando Mandragora, costretto al cambio nel finale della prima frazione di gioco.