Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Christian Panucci ha analizzato la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma domani sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. L’ex difensore ha commentato una sfida molto attesa, che metterà di fronte due squadre pronte a contendersi il trofeo in una gara che si preannuncia equilibrata e ricca di tensione agonistica.

PALERMO, ITALIA - 20 MARZO: Christian Panucci osserva prima della sua presentazione come direttore tecnico per US Città di Palermo presso il Centro Sportivo Tenente Carmelo Onorato il 20 marzo 2012 a Palermo, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Panucci

"La partita di campionato tra Lazio e Inter ci ha fatto capire che sicuramente più forte è l'Inter, ma in una partita secca tutto può succedere e il calcio ci insegna che nelle finali se non sei favorito dai sempre qualcosa in più. Chiaro che se devo mettere un euro lo metto sull'Inter, ma sono convinto che sarà una finale del tutto equilibrata con occasioni da una parte all'altra".

GLI UOMINI CHIAVE - "L'Inter ha tanti uomini chiave che possono decidere la partita. Il fatto che ci sia Lautaro per tutta la squadra è un bel messaggio, sembra che tutti si gasino un po' quando c'è. La Lazio è squadra, poi è chiaro che Zaccagni è un giocatore che adoro perché fa uno contro uno e rompe le partite. Lui può fare la differenza in partita secca".

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La sfida tra Sarri e Chivu

"Chivu è stato bravo, ha portato il gruppo dalla sua parte e la società l'ha aiutato. Ha fatto una grande cosa e gli vanno fatti i complimenti. Dalla parte opposta però c'è un maestro, non va assolutamente sottovalutato, ha vissuto una situazione complicata, nonostante non si sia trovato d'accordo sul mercato è andato avanti. E' ottavo in campionato e in finale, ha fatto un grandissimo lavoro e se dovesse vincerla sarebbe il massimo, quasi da statua a Roma".

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