Papu is back: fino al 2024 con il Monza.

Dopo l’addio all’Atalanta e le due stagioni con la maglia del Siviglia, il Papu è pronto a fa ritorno. Un contratto di un anno per il classe ‘88 rimasto svincolato dopo l’esperienza in Spagna. Lungo comunicato del Monza per ufficializzare il colpo e poi al via con la “danza dei post” su Instagram per quello che è considerato davvero l’acquisto da condor di Adriano Galliani. Dopo 111 presenze con il Catania e più di 200 con la Dea, il Papu è pronto a scrivere il terzo capitolo della sua favola italiana. Il Monza avrà un campione per del mondo!