Bologna favorito, ma occhio al Parma: analisi e pronostico della sfida

Il Parma ospita il Bologna al Tardini per la ventiseiesima giornata di Serie A: l'analisi e il pronostico del derby emiliano.

Luca Paesano Redattore 22 febbraio - 09:00

Il sabato di Serie A si apre con il derby tutto emiliano tra Parma e Bologna, che si sfideranno alle ore 15:00 al Tardini per la ventiseiesima giornata di campionato. È l’ora della verità per i padroni di casa, che si trovano attualmente in zona retrocessione e che cercano una svolta con l’arrivo in panchina di Christian Chivu. Dall’altro lato, i Felsinei sperano di dare seguito al buon momento e proseguire la rincorsa ad un posto in Europa.

Parma, la prima in Serie A per Chivu — Il Parma sta vivendo un momento particolarmente difficile. Dopo un avvio di stagione promettente, che aveva proiettato la squadra di Pecchia tra le rivelazioni del campionato, i gialloblù hanno collezionato una serie di risultati negativi che l’hanno catapultata ai piani più bassi della classifica.

Nelle ultime sette giornate, il Parma ha racimolato appena due punti, frutto dei pareggi contro Venezia e Torino, e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime undici partite di Serie A. L’ennesima sconfitta, questa volta contro la Roma, ha spinto la società a esonerare Fabio Pecchia, ritenendo necessario un cambio di rotta per evitare la retrocessione. Al suo posto arriva Christian Chivu, chiamato a risollevare la squadra, attualmente in zona retrocessione con 21 punti.

"Mi fa piacere ritrovarmi in una società di grandi ambizioni. C'è un progetto importante. La squadra è ricca di giovani di qualità su cui la società punta, il nostro compito è ottenere risultati e dargli la possibilità di crescere. Manca qualcosa in termini di autostima in questo momento, mi sono focalizzato sul ridare fiducia e coraggio”, ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa.

Bologna in forma, Italiano insegue l’Europa — Situazione opposta in casa Bologna, che sta continuando a viaggiare con un ottimo passo ed è tra le squadre più in forma del campionato. Vincenzo Italiano non sta facendo affatto rimpiangere Thiago Motta, e la sua prima stagione in rossoblù è più che positiva fin qui. Dopo la storica qualificazione in Champions League dello scorso anno, i Felsinei possono legittimamente ambire a un altro traguardo europeo.

Il Bologna non perde una partita dal 30 dicembre, quando cadde a sorpresa al Dall’Ara contro l’Hellas Verona. Da quel momento, per la formazione di Italiano è cominciata una striscia positiva con 5 vittorie e 5 pareggi tra campionato, Champions League e Coppa Italia. I rossoblù si presentano al Tardini con il morale alto dopo il successo per 3-2 contro il Torino, deciso da un autogol di Cristiano Biraghi nei minuti finali.

Precedenti e statistiche — Parma e Bologna si sono incrociate 37 volte nella storia della Serie A, con un bilancio che si dimostra fin qui piuttosto equilibrato. I rossoblù sono in leggero vantaggio negli scontri diretti, con 12 successi a 9. In 16 occasioni, invece, la sfida si è conclusa in pareggio. Tuttavia, i gialloblù non hanno vinto nessuna delle ultime dieci sfide di campionato contro i Felsinei. L’ultima vittoria del Parma risale all’1-2 del dicembre 2013. Da allora, sono arrivati 6 pareggi e 4 vittorie per il Bologna.

Parma-Bologna, le probabili formazioni del match — C’è grande attesa per scoprire quale sarà la prima formazione scelta da Christian Chivu. “Modulo? Non posso dare troppe informazioni a Vincenzo (Italiano, ndr)”, ha scherzato il nuovo allenatore in conferenza stampa. Nelle sue esperienze precedenti ha spesso adottato il 4-3-3, ed è probabile che anche al Parma riparta da questa base. In difesa non dovrebbero esserci particolari cambiamenti: Suzuki confermato tra i pali, con Del Prato e Valeri sugli esterni, mentre la coppia centrale sarà composta da Vogliacco e Valenti. A centrocampo, le scelte potrebbero ricadere su Bernabé, Mandela Keita e Sohm. In attacco, il tridente sarà composto da Dennis Man, Bonny e uno tra Almqvist e Cancellieri. Ancora ai box Mihaila.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Bernabe, Keita, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Christian Chivu.

Vincenzo Italiano invece non dovrebbe sorprendere. Tra i pali ancora Skorupski. A destra potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto per Calabria, con uno tra Lykogiannis e Miranda sulla sinistra. La coppia centrale sarà composta sempre da Beukema e Lucumì. Al fianco di Freuler, in mediana, potrebbe toccare questa volta a Nikola Moro. Confermati Ndoye e Fabbian sulla trequarti, con la terza maglia che andrà ad uno tra Orsolini e Dominguez. In attacco, Santiago Castro è favorito su Dallinga.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Vincenzo Italiano.

Parma-Bologna, analisi e pronostico della sfida — Il pronostico è chiaramente sbilanciato in favore degli ospiti, la cui vittoria si trova sui principali bookmakers intorno all’1.90. Ben più alta invece la quota per un eventuale successo del Parma, con l’1 che si trova a 4.00. Per chi vuole azzardare un pareggio, un risultato abbastanza frequente tra le due squadre, la X si trova invece intorno al 3.50. In tema di marcature, i siti di scommesse prediligono la linea Goal, dato a 1.65, rispetto al No Goal, che si trova a 2.10. Over2,5 e Under2,5 si trovano entrambi a 1.85.

Al Tardini potrebbe uscirne una sfida divertente, con il Bologna che raramente si risparmia e il Parma che vorrà fare bene alla prima di Chivu. Si può trovare terreno fertile andando a giocare sulle reti delle due squadre. La Combo sul numero di reti segnate nei due tempi ha il suo valore: Multigol 1-3 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo a 2.00 può essere una buona chiamata. Si può scegliere anche la combo Over 0,5 primo tempo + Over 0,5 secondo tempo, che si trova a 1.70, se si teme il rischio goleada. Interessante anche la combo Multigol 1-3 casa + Multigol 1-3 ospite a 1.95.

Buttando invece uno sguardo sui marcatori, c’è una suggestione che stuzzica in casa Parma. Dennis Man non segna o fa assist da 11 partite, ovvero dall’ultimo successo dei crociati contro la Lazio. Da rumeno a rumeno, con Chivu potrebbe riprendersi la leadership che ha perso nell’ultimo periodo e tornare ad essere trascinatore. Gol o assist si trova a quota 2.50, mentre marcatore è dato a 4.50. Sponda Bologna, Ndoye è in rampa di lancio e anche per lui può convincere gol o assist, quotato a 2.25. Per quanto riguarda i marcatori potrebbe essere la partita di Santiago Castro (a quota 2.75) e Orsolini, al rientro dall’infortunio (anche lui a 2.75).

Parma-Bologna, dove vedere la sfida in tv e in streaming — Il match tra Parma e Bologna andrà in scena sabato pomeriggio, alle ore 15:00, allo Stadio Ennio Tardini. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per poter seguire il match in diretta sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La partita di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.