Le probabili formazioni di Parma e Bologna, in campo alle 15:00 per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Luca Paesano Redattore 22 febbraio - 08:00

Tra le sfide della prossima giornata di campionato spicca il derby tutto emiliano tra Parma e Bologna. Le due formazioni si incrociano nell’anticipo del sabato, alle ore 15:00, per il ventiseiesimo turno di Serie A. Il match mette in palio punti importanti per i cammini delle due squadre, che arrivano all’incontro con ambizioni ben differenti. I crociati sono in piena crisi e cercano punti per risollevarsi, mentre i rossoblù inseguono un nuovo piazzamento in Europa.

Come arriva il Parma alla sfida del Tardini — Il Parma sta attraversando un periodo piuttosto critico. Dopo un buon avvio di stagione, che aveva messo la formazione di Pecchia tra le grandi sorprese del campionato, i gialloblù sono incappati in una serie interminabili di passi falsi e delusioni. Anche il gioco dei crociati si è lentamente appiattito, e il terzultimo posto in classifica è il riflesso delle enormi difficoltà che sta incontrando la squadra.

Solamente due punti conquistati nelle ultime sette giornate, grazie ai pareggi con Venezia e Torino. Una sola vittoria nelle ultime undici partite di Serie A. Un bilancio che, dopo l’ennesima sconfitta contro la Roma, ha portato la società all’inevitabile decisione di esonerare Fabio Pecchia. Il club ha bisogno di una svolta per garantirsi la permanenza in Serie A. In panchina arriva allora Christian Chivu, a cui toccherà il compito di provare a risollevare la squadra, ora in zona retrocessione con 21 punti.

Il momento di forma del Bologna — Storia inversa invece in casa Bologna, dove Vincenzo Italiano era stato accolto con un certo scetticismo dopo l’addio di Thiago Motta. L’ex Spezia e Fiorentina, in realtà sta riuscendo a tenere esattamente lo stesso passo dello scorso anno, come confermano gli ottimi risultati e il settimo posto in classifica. I rossoblù, dopo la clamorosa qualificazione in Champions dello scorso anno, possono sognare nuovamente un posto in Europa.

Il Bologna non perde una gara ufficiale dal 30 dicembre, quando arrivò il ko a sorpresa al Dall’Ara contro l’Hellas Verona. Da lì in poi i Felsinei sono sempre rimasti imbattuti nelle successive 10 partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia, fermando Inter, Roma e Sporting Lisbona e vincendo contro Atalanta e Borussia Dortmund. La formazione di Italiano si presenta al Tardini dopo il successo all’ultimo minuto per 3-2 contro il Torino, grazie all’autogol di Cristiano Biraghi.

Parma-Bologna, precedenti e statistiche del derby emiliano — Parma e Bologna si sono incrociate 37 volte nella storia della Serie A, con un bilancio che si dimostra fin qui piuttosto equilibrato. I rossoblù sono in leggero vantaggio negli scontri diretti, con 12 successi a 9. In 16 occasioni, invece, la sfida si è conclusa in pareggio. Tuttavia, i gialloblù non hanno vinto nessuna delle ultime dieci sfide di campionato contro i Felsinei. L’ultima vittoria del Parma risale all’1-2 del dicembre 2013. Da allora, sono arrivati 6 pareggi e 4 vittorie per il Bologna. I rossoblu ha vinto l’ultima trasferta contro il Parma in campionato (3-0 il 7 febbraio 2021) e non hanno mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro i gialloblù in Serie A.

Le ultime in casa Parma: il primo undici di Chivu — C’è curiosità di scoprire quale sarà il primo undici titolare di Christian Chivu. “Modulo? Non posso dare troppe indicazioni a Vincenzo (Italiano, ndr)”, ha scherzato il tecnico in conferenza stampa. Nelle precedenti esperienze ha solitamente utilizzato il 4-3-3 come modulo di partenza, ed è presumibile che sia la base anche del suo Parma. Non dovrebbero esserci novità nel reparto arretrato. Suzuki tra i pali. Del Prato e Valeri sulle fasce, con Vogliacco e Valenti in mezzo.

I tre di centrocampo potrebbero essere Bernabe, Mandela Keita e Sohm. Non dovrebbe recuperare per la sfida Hernani, alle prese con alcune noie muscolari. Stagione finita per Djuric e Charpentier, da qui alla fine della stagione il centravanti titolare sarà Bonny. Sulle fasce, una maglia è certamente per Dennis Man. Sull’altro lato se la giocheranno Cancellieri e Almqvist. Ancora out Mihaila e Benedyczak, che si è operato alla caviglia e ne avrà per un bel po’.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Bernabe, Keita, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Christian Chivu.

Le ultime in casa Bologna: Holm ko, si rivede Orsolini? — Vincenzo Italiano invece non dovrebbe regalare grosse sorprese. Tra i pali toccherà ancora Skorupski, che ha scalzato nuovamente Ravaglia. In difesa c’è da registrare l’infortunio di Holm, che ha riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra e dovrà stare fuori un mese. A destra potrebbe esserci così l’esordio dal primo minuto per Davide Calabria, in vantaggio su De Silvestri, con uno tra Lykogiannis e Miranda sulla sinistra. La coppia centrale sarà composta sempre da Beukema e Lucumì.

Al fianco di Freuler, in mediana, potrebbe toccare questa volta a Nikola Moro. Dovrebbero essere confermati Ndoye e Fabbian – in vantaggio su Pobega – sulla trequarti, con la terza maglia che andrà ad uno tra Orsolini – solo se sarà al 100% – e Dominguez. In attacco, Santiago Castro è favorito su Dallinga. Sempre assente Odgaard, che tornerà nella prima metà di marzo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Vincenzo Italiano.