Parma e Bologna si sfidano nel derby emiliano: dove vedere il match

Il Parma sfida il Bologna nella prossima giornata di Serie A: ecco dove seguire la sfida in diretta tv e in streaming.

Luca Paesano Redattore 19 febbraio - 12:11

Parma e Bologna si sfidano questa settimana nel match della ventiseiesima giornata di campionato. Il derby emiliano mette in palio punti importanti per i cammini delle due squadre, che arrivano all’incontro con ambizioni ben differenti. I crociati sono in piena crisi e cercano punti per risollevarsi, mentre i rossoblù inseguono un nuovo piazzamento in Europa. L'appuntamento con la sfida è fissato a sabato pomeriggio, alle ore 15:00, allo Stadio Ennio Tardini.

Il Parma cerca punti salvezza — Il Parma arriva da un periodo decisamente tragico dal punto di vista dei risultati. I gialloblù sono riusciti ad ottenere solamente due punti nelle ultime sette giornate di , grazie ai pareggi con Torino e Venezia. Ancor più in generale, la formazione allenata da Fabio Pecchia ha vinto solamente una delle ultime 11 partite giocate. Un bilancio tremendo, che ha inevitabilmente condotto all’esonero del tecnico napoletano dopo l’ennesima sconfitta contro la Roma. Serve inevitabilmente una scossa se si vuole evitare la retrocessione. Al momento il Parma si trova infatti al diciottesimo posto in classifica con 21 punti. In panchina arriva Chivu per provare a cambiare marcia.

Il Bologna insegue il treno per l’Europa — Il Bologna non perde una gara ufficiale dal 30 dicembre, quando arrivò il ko a sorpresa al Dall’Ara contro l’Hellas Verona. Da lì in poi i Felsinei sono sempre rimasti imbattuti nelle successive 10 partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia, fermando Inter, Roma e Sporting Lisbona e vincendo contro Atalanta e Borussia Dortmund. È un’ottima stagione per la formazione di Italiano, che arriva al derby emiliano decisamente in salute e volenterosa di conquistare altri punti per restare in scia per un posto in Europa. I rossoblù si presentano al match del Tardini dopo la vittoria in extremis per 3-2 contro il Torino, grazie allo sfortunato autogol di Biraghi.

Parma-Bologna, precedenti e statistiche tra le due squadre — Parma e Bologna si sono incrociate 37 volte nella storia della Serie A, con un bilancio che si dimostra fin qui piuttosto equilibrato. I rossoblù sono in leggero vantaggio negli scontri diretti, con 12 successi a 9. In 16 occasioni, invece, la sfida si è conclusa in pareggio. Tuttavia, i gialloblù non hanno vinto nessuna delle ultime dieci sfide di campionato contro i Felsinei. L’ultima vittoria del Parma risale all’1-2 del dicembre 2013. Da allora, sono arrivati 6 pareggi e 4 vittorie per il Bologna. Il match di andata, valido per la settima giornata di Serie A, si è concluso con uno scialbo 0-0 al Dall'Ara.

Parma-Bologna, le probabili formazioni delle due squadre — L'arrivo in panchina di Christian Chivu potrebbe indubbiamente portare delle novità, ma l'ossatura della squadra sembra ormai consolidata e soprattutto in linea con le idee del tecnico. Probabilmente sarà più un 4-3-3 che un 4-2-3-1, ma gli interpreti non dovrebbero variare. Nessuna sorpresa tra porta e difesa, mentre a centrocampo dovrebbe arretrare di qualche metro Sohm, per posizionarsi di fianco a Bernabe e Keita. Certi di una maglia Man e Bonny in attacco. A contendersi l'altra ci saranno Almqvist, Cancellieri e Mihaila.

Pochi cambi tra le fila rossoblù. La novità per Vincenzo Italiano potrebbe essere Davide Calabria, che potrebbe trovare spazio dal primo minuto al posto di Holm. Miranda e Lykogiannis si giocano una maglia a sinistra. Moro è in vantaggio a centrocampo per un posto al fianco di Remo Freuler. In avanti potrebbe tornare titolare Orsolini se dovesse essere al 100%, e a lasciargli spazio dovrebbe essere Dominguez. Confermato Santiago Castro in attacco.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Bernabe, Keita, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Christian Chivu.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Vincenzo Italiano.

Parma-Bologna, dove vedere il derby emiliano in tv e in streaming — Il match tra Parma e Bologna andrà in scena sabato pomeriggio, alle ore 15:00, allo Stadio Ennio Tardini. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per poter seguire il match in diretta sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La partita di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.