Pisa, Bet365.scores è il nuovo Sleeve Sponsor ufficiale

L'ennesima operazione che amplia la rete di Bet365.scores, già al lavoro con ben 4 club di Serie A. Ecco tutti i dettagli degli accordi stretti in questa estate 2025

Alessandro Savoldi 20 agosto - 10:48

Nuovo accordo per Bet365.scores, che amplia la rete di partner in Serie A. Dopo Torino, Udinese e Napoli, anche i nerazzurri del Pisa entrano a far parte dell’elenco dei club che collaborano con Bet365.scores in questa stagione.

Le società che collaborano con Bet365.scores e l'accordo del Pisa — L’estate 2025 è stata ricca di operazioni per Bet365.scores. La prima società a stringere un rapporto di collaborazione con la piattaforma è stato il Torino. Bet365.scores sarà infatti il secondo sponsor di maglia dei granata, subentrando a F.lli Beretta. Un accordo importante, visto che il precedente sponsor garantiva circa 900.000 euro l’anno alla società piemontese.

Dopo il Torino, è stata la volta dell’Udinese. Bet365.scores è diventato sponsor di manica sulle divise ufficiali dei friulani a partire dal 9 agosto, data in cui i bianconeri hanno sfidato il Werder Brema. Le cifre dell’accordo si aggirano intorno ai 300.000 euro.

Anche i campioni d’Italia del Napoli hanno dato vita a un rapporto di collaborazione con Bet365.scores, con il ruolo di Official Infotainment Partner. L’obiettivo è quello di proporre ai tifosi la possibilità di usufruire di contenuti esclusivi e approfondimenti dedicati agli appassionati partenopei.

Infine, ora è la volta del Pisa. Si tratta sempre dell’accordo è valido per la sponsorizzazione sulla manica della divisa dei toscani. Bet365.scores diventa quindi Sleeve Sponsor ufficiale della società neopromossa guidata da Alberto Gilardino. Anche in questo caso la somma si aggira tra i 300.000 e i 400.000 euro, con il logo di Bet365.scores che è apparso per la prima volta nella sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Cesena, dove i nerazzurri toscani hanno ottenuto il passaggio al turno successivo dopo la lotteria dei calci di rigore: con l'estremo difensore croato Adrian Semper assoluto protagonista per i quattro tiri dagli undici metri parati ai bianconeri.