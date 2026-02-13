derbyderbyderby calcio italiano Pisa, emergenza in porta per la sfida contro il Milan: out Scuffet e Semper, tocca a Nicolas

Problemi in casa Pisa in vista dell'anticipo di questa sera contro il Milan: tra i pali ci sarà l'esordio del terzo portiere Nicolas
Luca Paesano Caporedattore 

Vera emergenza tra i pali per il Pisa, che in occasione della sfida di questa sera contro il Milan dovrà rinunciare sia a Semper, che non recupera dal problema al ginocchio, che a Scuffet, che si è fermato in settimana col sospetto di uno strappo muscolare. In porta toccherà dunque a Nicolas. Il brasiliano non ha ancora giocato in questa Serie A, ma lo deve fare contro i rossoneri. In panchina, alle sue spalle, ci sarà il portiere della Primavera Guizzo, sedicenne, chiamato a fare da secondo in una serata da brividi, oltre che il 17enne Luppichini a fare da terzo portiere.  <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>

