L'allenatore dei toscani non demorde dopo il secondo stop di fila e l'avvio difficile di stagione: "Serve mantenere fiducia e consapevolezza. Abbiamo voglia di migliorarci"

Alessandro Stella 14 settembre - 18:01

Prosegue il complicato avvio di stagione del neopromosso Pisa. I toscani si sono arresi per 1-0 all'Udinese nella terza giornata di Serie A, rimandando ancora l'appuntamento col primo successo. Due ko, un pareggio, un solo gol fatto e penultimo posto in classifica: è questo il magro bottino dei neroblu, che certificano le prevedibili difficoltà nell'impatto con la massima categoria.

Per il Pisa a pesare sulla partita odierna è anche la poca concretezza offensiva, soprattutto nel secondo tempo. Il tecnico Alberto Gilardino non manca di sottolinearlo: "Abbiamo avuto 6-7 situazioni per poter pareggiare ma ci è mancato qualcosa. Dobbiamo crescere, lavorare e trovare la forma fisica migliore. L’equilibrio è quello che ci sta mancando e ciò è fondamentale. Io però ho fiducia".

Pisa, Gilardino prova a vedere positivo: "Nel secondo tempo buoni segnali, Meister ha bisogno di ritrovare il gol" — Gilardino prosegue poi nell'analisi della partita: "Potevamo subito passare in vantaggio con Meister. L'Udinese però dopo ci ha messo in difficoltà ed è andata in gol. Nell'occasione non abbiamo tenuto le giuste distanze. Nel secondo tempo ho provato a cambiare qualcosa, liberando Tramoni da vincoli tattici, è ho notato buoni segnali".

Venendo ai singoli il tecnico dei toscani si sofferma soprattutto sulla prestazione, un po' opaca, di Meister in attacco: "Penso che abbia bisogno di fare gol. Perché comunque lavora moltissimo e anche lui è in un processo di maturazione. Deve capire che può anche sbagliare. Una rete però lo libererebbe di tanti pesi."

"Serve mantenere la fiducia alta. Abbiamo voglia di migliorare" — Ma l'allenatore neroblu non perde la tranquillità: "Bisogna mantenere la fiducia alta nello spogliatoio, i tifosi ci hanno accompagnato fino alla fine. Ci aspetta un calendario difficilissimo e dobbiamo essere più concreti. Serve fiducia e consapevolezza nel voler tirar fuori dai miei calciatori tutto quello che hanno. Abbiamo voglia di migliorarci".

Gilardino spera infine di avere la maggior parte dei giocatori di punta nella miglior condizione fisica possibile: "Nzola si è allenato da solo per diverso tempo, Stengs ha fatto poca preparazione, Lorran non l’ho potuto utilizzare perché era in Brasile. E pure Cuadrado non è ancora al top. Quando li avremo al top della condizione saranno determinanti. Ma serve acquisire minutaggio e fare un passo alla volta, mantenendo durante la settimana un livello alto di allenamento".