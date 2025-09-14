derbyderbyderby calcio italiano Pisa, Gilardino dopo il ko con l’Udinese: “Troppe occasioni sprecate, dobbiamo crescere”

Pisa, Gilardino dopo il ko con l’Udinese: “Troppe occasioni sprecate, dobbiamo crescere”

L'allenatore dei toscani non demorde dopo il secondo stop di fila e l'avvio difficile di stagione: "Serve mantenere fiducia e consapevolezza. Abbiamo voglia di migliorarci"
Prosegue il complicato avvio di stagione del neopromosso Pisa. I toscani si sono arresi per 1-0 all'Udinese nella terza giornata di Serie A, rimandando ancora l'appuntamento col primo successo. Due ko, un pareggio, un solo gol fatto e penultimo posto in classifica: è questo il magro bottino dei neroblu, che certificano le prevedibili difficoltà nell'impatto con la massima categoria.

Per il Pisa a pesare sulla partita odierna è anche la poca concretezza offensiva, soprattutto nel secondo tempo. Il tecnico Alberto Gilardino non manca di sottolinearlo: "Abbiamo avuto 6-7 situazioni per poter pareggiare ma ci è mancato qualcosa. Dobbiamo crescere, lavorare e trovare la forma fisica migliore. L’equilibrio è quello che ci sta mancando e ciò è fondamentale. Io però ho fiducia".

Gilardino prosegue poi nell'analisi della partita: "Potevamo subito passare in vantaggio con Meister. L'Udinese però dopo ci ha messo in difficoltà ed è andata in gol. Nell'occasione non abbiamo tenuto le giuste distanze. Nel secondo tempo ho provato a cambiare qualcosa, liberando Tramoni da vincoli tattici, è ho notato buoni segnali".

Meister, attaccante del Pisa, autore di una prova negativa contro l'Udinese (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Venendo ai singoli il tecnico dei toscani si sofferma soprattutto sulla prestazione, un po' opaca, di Meister in attacco: "Penso che abbia bisogno di fare gol. Perché comunque lavora moltissimo e anche lui è in un processo di maturazione. Deve capire che può anche sbagliare. Una rete però lo libererebbe di tanti pesi."

Ma l'allenatore neroblu non perde la tranquillità: "Bisogna mantenere la fiducia alta nello spogliatoio, i tifosi ci hanno accompagnato fino alla fine. Ci aspetta un calendario difficilissimo e dobbiamo essere più concreti. Serve fiducia e consapevolezza nel voler tirar fuori dai miei calciatori tutto quello che hanno. Abbiamo voglia di migliorarci".

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Gilardino spera infine di avere la maggior parte dei giocatori di punta nella miglior condizione fisica possibile: "Nzola si è allenato da solo per diverso tempo, Stengs ha fatto poca preparazione, Lorran non l’ho potuto utilizzare perché era in Brasile. E pure Cuadrado non è ancora al top. Quando li avremo al top della condizione saranno determinanti. Ma serve acquisire minutaggio e fare un passo alla volta, mantenendo durante la settimana un livello alto di allenamento".

