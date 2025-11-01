I pareggi contro Milan e Lazio, squadre di livello decisamente superiore, hanno ridato coraggio al Pisa. L'impatto con la massima categoria per i toscani non è stato dei più semplici, ma le ultime gare hanno dato risposte positive. Manca ancora però la prima vittoria stagionale e i neroblu sperano di ottenerla domani pomeriggio nella trasferta contro il Torino.