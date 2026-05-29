Raul Albiol lascia il Pisa. Il difensore spagnolo saluta il club e i tifosi con un messaggio social dopo una stagione al di sotto delle aspettative
Pisa, Jeremy Kandje Mbambi sorprende tutti con un'emozionante performance al piano
L'avventura di Raul Albiol con la maglia del Pisa è giunta ufficialmente al capolinea. Il difensore spagnolo ha deciso di salutare definitivamente la piazza toscana al termine di un'annata sportiva che si è rivelata molto più complicata del previsto. L'annuncio della separazione non è arrivato tramite i consueti comunicati, ma direttamente attraverso i canali social personali del calciatore. Una scelta sincera per rivolgersi subito alla tifoseria che lo aveva accolto con grandissimo entusiasmo all'inizio di questa sua seconda parentesi nel campionato italiano. La notizia, seppur nell'aria, ha inevitabilmente scosso l'ambiente pisano, che perde così uno dei giocatori più carismatici e titolati del proprio organico in vista della prossima stagione e dell'imminente e delicato calciomercato estivo.
GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365
Le parole di amarezza e ringraziamento su InstagramLe parole scelte dall'esperto centrale iberico per congedarsi riflettono enorme professionalità e un velo di inevitabile amarezza per i risultati ottenuti sul campo. Nel post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, accompagnato da una bellissima grafica che lo ritrae con la divisa numero trentanove e la Torre sullo sfondo, Albiol ha analizzato lucidamente l'annata: "È stata una stagione difficile e le cose non sono andate come mi aspettavo". Nonostante un bilancio sportivo non particolarmente esaltante per la squadra con la retrocessione in Serie B, lo spagnolo ha voluto però evidenziare con forza il lato umano della sua permanenza: "Voglio ringraziare il Pisa Sporting Club, i miei compagni e i tifosi per il trattamento ricevuto durante questo anno".
Il vuoto da colmare e il futuro dello spagnoloIl messaggio social si chiude con un sentito "Grazie per tutto! Forza Pisa", arricchito dai cuori nero e azzurro a testimonianza del legame instaurato con il club e la città. Ora per la dirigenza toscana si apre una fase di lavoro intenso per colmare il pesante vuoto lasciato da un profilo di tale spessore internazionale. Bisognerà individuare un nuovo leader difensivo capace di guidare il reparto arretrato, ripartendo dagli errori commessi. Dal canto suo, il navigato difensore dovrà decidere cosa fare del proprio futuro, ovvero se appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera straordinaria tra club e Nazionale, o concedersi un'ultima suggestiva avventura, magari tornando in patria per chiudere in bellezza il suo fantastico cerchio calcistico.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA