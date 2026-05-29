L'avventura di Raul Albiol con la maglia del Pisa è giunta ufficialmente al capolinea. Il difensore spagnolo ha deciso di salutare definitivamente la piazza toscana al termine di un'annata sportiva che si è rivelata molto più complicata del previsto. L'annuncio della separazione non è arrivato tramite i consueti comunicati, ma direttamente attraverso i canali social personali del calciatore. Una scelta sincera per rivolgersi subito alla tifoseria che lo aveva accolto con grandissimo entusiasmo all'inizio di questa sua seconda parentesi nel campionato italiano. La notizia, seppur nell'aria, ha inevitabilmente scosso l'ambiente pisano, che perde così uno dei giocatori più carismatici e titolati del proprio organico in vista della prossima stagione e dell'imminente e delicato calciomercato estivo.

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Le parole di amarezza e ringraziamento su Instagram

Le parole scelte dall'esperto centrale iberico per congedarsi riflettono enormee un velo di inevitabileper i risultati ottenuti sul campo. Nel post pubblicato sul suo profilo ufficiale, accompagnato da una bellissima grafica che lo ritrae con la divisa numero trentanove e lasullo sfondo,ha analizzato lucidamente l'annata: "È stata una stagione difficile e le cose non sono andate come mi aspettavo". Nonostante un bilancio sportivo non particolarmente esaltante per la squadra con la retrocessione in Serie B, lo spagnolo ha voluto però evidenziare con forza il lato umano della sua permanenza: "Voglio ringraziare il Pisa Sporting Club, i miei compagni e i tifosi per il trattamento ricevuto durante questo anno".

PISA, ITALIA - 18 OTTOBRE: Raul Albiol del Pisa Sporting Club in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Hellas Verona FC all'Arena Garibaldi il 18 ottobre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il vuoto da colmare e il futuro dello spagnolo

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Il messaggio social si chiude con un sentito "Grazie per tutto! Forza Pisa", arricchito dai cuori nero e azzurro a testimonianza del legame instaurato con il club e la città. Ora per la dirigenza toscana si apre una fase di lavoro intenso per colmare il pesantelasciato da un profilo di tale spessore internazionale. Bisognerà individuare un nuovo leadercapace di guidare il reparto arretrato, ripartendo dagli errori commessi. Dal canto suo, il navigato difensore dovrà decidere cosa fare del proprio futuro, ovvero se appendere glidopo una carriera straordinaria tra club e Nazionale, o concedersi un'ultima suggestiva, magari tornando in patria per chiudere in bellezza il suo fantastico cerchio calcistico.