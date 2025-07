Il Pisa affronterà Bayer Leverkusen e Augsburg in una tournée in Germania dal 5 all’8 agosto, chiudendo il precampionato prima di Coppa Italia e Serie A. Un segnale della crescita del club anche a livello internazionale

Un’estate internazionale per il Pisa Sporting Club, che si prepara al grande ritorno in Serie Acon una tournée di alto profilo in Germania. Dopo il ritiro di Morgex in Valle d’Aosta (dal 17 al 31 luglio), la squadra di Alberto Gilardino volerà oltreconfine per affrontare due avversarie di Bundesliga: il Bayer Leverkusen e l’Augsburg.