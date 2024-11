Pogba-Juve: rescissione consensuale, adesso è finita per davvero

Nonostante lo sconto sulla squalifica per doping, che avrebbe consentito al francese di poter ritornare in campo nel mese di marzo, la società della Juventus ha proposto al proprio tesserato la risoluzione del contratto. La seconda avventura di Pogba alla Juventus è, quindi, arrivata al capolinea. A seguito di un incontro fra le parti, sia per costi, che per progetto tecnico, Pogba farà parte della lista degli svincolati.

"Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile - ha scritto Pogba sui social salutando club e tifosi - Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus". Il giocatore ha scritto queste righe prima che fosse diffuso il comunicato ufficiale. "Il mio tempo alla Juventus è finito. È stato un privilegio indossare la maglia bianconera e condividere così tanti momenti speciali insieme. Porto con me ogni ricordo. Anche nei momenti più difficili che abbiamo attraversato negli ultimi anni, il vostro supporto è stato fondamentale e voglio ringraziare i tifosi della Juve di tutto il mondo. È stato un piacere vivere grandi momenti con i miei compagni ai quali auguro ogni successo per il futuro. Non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera e tornare in campo con il mio prossimo club".