Pogba si racconta tra Juve, squalifica e Nazionale: le dichiarazioni

''Se non avete visto una mia intervista in cui dico che mi ritiro significa che non è così, perché io mi sento ancora calciatore. Voglio combattere questa, per me, ingiustizia. È uscita un’intervista, non so se l’avete vista tutta, hanno messo una cosa che… io non avevo finito di parlare. Pogba non è finito, Pogba è qua e fin quando non vedrete me dire che sono finito state tranquilli. Ho una voglia di tornare incredibile, mi sento come un bambino che vuole essere professionista. Mi alleno, faccio tutto il possibile per tornare in campo''.