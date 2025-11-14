Sarà cruciale non perdere altri punti, per presentarsi al ritorno contro la Polonia ed avere l'occasione di provare il sorpasso. Prossima sfida in casa del Montenegro, martedì pomeriggio

Samuele Dello Monaco 14 novembre - 19:07

Una sconfitta dolorosa, nel modo peggiore possibile. Polonia-Italia è finita 2-1 e adesso per gli Azzurrini si complica notevolmente la corsa verso la qualificazione diretta agli Europei 2027 di categoria. I biancorossi ribaltano la rete iniziale di Pisilli ('61) con le marcature di Bogacz e Kuziemka al minuto 83 e al minuto 86, continuando il proprio percorso a punteggio pieno. L'Italia costruisce una buona prestazione, pagando caro gli episodi e qualche disattenzione. Nel finale (90+5') l'espulsione per proteste di Koleosho. Nel post partita il CT Silvio Baldini ha commentato, amareggiato, la rimonta subita.

Le dichiarazioni di Baldini dopo Polonia-Italia — L'importanza della partita: "Fa male il risultato, non pensavo che questa partita l'avremmo persa. Perchè i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, abbiamo avuto anche l'opportunità di raddoppiare. Però il calcio è questo e bisogna accettare il risultato del campo. Quando si perde fa male, non è sicuramente la prima volta che succede quindi pazienza. Ai ragazzi dico bravi ugualmente".

Sulla battuta d'arresto:"E' una partita, una partita è sempre fatta di tanti episodi. Negli episodi, quando hai la palla, devi essere messo in condizione di non perdere l'equilibrio. Quando abbiamo perso palla abbiamo preso il gol del pareggio perchè non eravamo in equilibrio. Purtroppo è successo, ci vuole pazienza e lavoreremo in questo senso".

Sull'espulsione di Koleosho:"Ogni giocatore ha il suo carattere. Luca è un grande giocatore e un ragazzo molto introverso. Nel primo tempo ha preso un'ammonizione molto banale, quando subisce certi falli pensa che il mondo ce l'abbia con lui. Ha queste reazioni, ma è un ragazzo d'oro ed è un grande giocatore".

Adesso l'Italia U21 si ritrova al secondo posto nel girone, posizione che obbligherebbe i ragazzi di Baldini a giocarsi la qualificazione ai playoff. Sarà cruciale non perdere punti, per presentarsi al ritorno contro la Polonia ed avere l'occasione di provare il sorpasso.