Primavera, l’Inter fa suo il derby: la rete decisiva è firmata Peschetola

Con la rete di Peschetola nella ripresa, l'Inter fa suo il derby Primavera. Per i ragazzi di Giunti una nuova delusione, in una stagione fin qui molto difficile.

Un derby dalle forti emozioni quello di questo pomeriggio al Vismara, con l'Inter che passa per 2-1. Per il Milan di Giunti un nuovo ko, in una stagione fin qui deludente. Un derby partito subito male, in virtù del vantaggio nerazzurro firmato Casadei al 35', poi l'1-1 firmato Nasti (con la complicità di Matjaz), che si rivelerà una mera illusione per i colori rossoneri. Nella ripresa infatti il subentrato Peschetola spezza l'equilibrio, regalando i 3 punti a Chivu.