La seconda giornata del Girone A della Serie C si apre con due anticipi del venerdì sera, uno dei quali è Pro Vercelli-AlbinoLeffe. Il match è in programma allo stadio Silvio Piola alle ore 21:00 di stasera. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le altre piattaforme dove vedere Pro Vercelli-AlbinoLeffe in diretta tv e streaming.
Il programma
Pro Vercelli-Albinoleffe, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Il posticipo del Girone A di Serie C sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport e precisamente al canale 259 del telecomando. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su Now. Infine, l'ultima alternativa è quella di seguire GRATUITAMENTE il match in streaming su Bet365. Basterà registrarsi tramite sito o app e iniziare a seguire la gara senza costi aggiuntivi.
Lo stato di forma delle due squadre—
La Pro Vercelli ha cominciato la stagione bene sia sul fronte del campionato sia su quello della Coppa Italia di Serie C. In quest'ultima, prima per ordine cronologico, ha affrontato e sconfitto proprio l'AlbinoLeffe per 3-0 in trasferta. Sempre lontano da casa è arrivata poi la vittoria nella prima gara del Girone A contro l'Aurora Pro Patria per 3-2, ribaltando il risultato di svantaggio negli ultimi dieci minuti.
L'AlbinoLeffe non ha cominciato altrettanto bene. In Coppa Italia ha appunto perso contro i rivali di questa sera subendo il gioco dei piemontesi per tutti i 90 minuti di gara. In campionato ha invece pareggiato la partita d'apertura per 2-2 contro le Dolomiti Bellunesi. Il gol al 74' di Lombardi ha evitato una sconfitta pesante agli uomini di Giovanni Lopez.
Le probabili formazioni—
Santoni dovrebbe riproporre stessa squadra e modulo della prima giornata. Il 4-3-3 vedrebbe quindi Passador tra i pali. Difesa a quattro con Piran e Furno laterali, accompagnati dalla coppia centrale Clemente-Coccolo. A centrocampo, spazio a Rutigliano, Burruano e Iotti. Davanti, le ali Akpa Akpro e Asane Sow daranno supporto all'esperto centravanti Comi.
Anche Lopez, nonostante il pareggio, dovrebbe riproporre lo stesso undici di settimana scorsa nel 3-5-2. Baldi in porta. Trio difensivo composto da Boloca, Potop e Sottini. Barba e Giannini giocheranno esterni a tutta fascia e saranno supportati nel mezzo da Parlati, Mandelli e Agostinelli. Tandem d'attacco formato da Lombardi e Svidercoschi.
PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Furno; Rutigliano, Burruano, Iotti; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. Allenatore: Michele Santoni.
ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Boloca, Potop, Sottini; Barba, Parlati, Mandelli, Agostinelli, Giannini; Lombardi, Svidercoschi. Allenatore: Giovanni Lopez.
