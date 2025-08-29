Pro Vercelli-Albinoleffe, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la gara valida per la seconda giornata del Girone A del campionato di terza divisione in programma alle ore 21:00

Filippo Montoli 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 12:32)

La seconda giornata del Girone A della Serie C si apre con due anticipi del venerdì sera, uno dei quali è Pro Vercelli-AlbinoLeffe. Il match è in programma allo stadio Silvio Piola alle ore 21:00 di stasera. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le altre piattaforme dove vedere Pro Vercelli-AlbinoLeffe in diretta tv e streaming.

Pro Vercelli-AlbinoLeffe, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il posticipo del Girone A di Serie C sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport e precisamente al canale 259 del telecomando. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su Now. Infine, l'ultima alternativa è quella di seguire GRATUITAMENTE il match in streaming su Bet365. Basterà registrarsi tramite sito o app e iniziare a seguire la gara senza costi aggiuntivi.

Lo stato di forma delle due squadre — La Pro Vercelli ha cominciato la stagione bene sia sul fronte del campionato sia su quello della Coppa Italia di Serie C. In quest'ultima, prima per ordine cronologico, ha affrontato e sconfitto proprio l'AlbinoLeffe per 3-0 in trasferta. Sempre lontano da casa è arrivata poi la vittoria nella prima gara del Girone A contro l'Aurora Pro Patria per 3-2, ribaltando il risultato di svantaggio negli ultimi dieci minuti.

L'AlbinoLeffe non ha cominciato altrettanto bene. In Coppa Italia ha appunto perso contro i rivali di questa sera subendo il gioco dei piemontesi per tutti i 90 minuti di gara. In campionato ha invece pareggiato la partita d'apertura per 2-2 contro le Dolomiti Bellunesi. Il gol al 74' di Lombardi ha evitato una sconfitta pesante agli uomini di Giovanni Lopez.

Le probabili formazioni — Santoni dovrebbe riproporre stessa squadra e modulo della prima giornata. Il 4-3-3 vedrebbe quindi Passador tra i pali. Difesa a quattro con Piran e Furno laterali, accompagnati dalla coppia centrale Clemente-Coccolo. A centrocampo, spazio a Rutigliano, Burruano e Iotti. Davanti, le ali Akpa Akpro e Asane Sow daranno supporto all'esperto centravanti Comi.

Anche Lopez, nonostante il pareggio, dovrebbe riproporre lo stesso undici di settimana scorsa nel 3-5-2. Baldi in porta. Trio difensivo composto da Boloca, Potop e Sottini. Barba e Giannini giocheranno esterni a tutta fascia e saranno supportati nel mezzo da Parlati, Mandelli e Agostinelli. Tandem d'attacco formato da Lombardi e Svidercoschi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Furno; Rutigliano, Burruano, Iotti; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. Allenatore: Michele Santoni.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Boloca, Potop, Sottini; Barba, Parlati, Mandelli, Agostinelli, Giannini; Lombardi, Svidercoschi. Allenatore: Giovanni Lopez.