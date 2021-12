Promessa indecente di Stefania Marchionna in caso di vittoria UCL dell’Inter

"Non per lo scudetto, perché ormai siamo vicini a vincerlo, ma in caso di vittoria in Champions, sì": queste le parole dell'influencer tifosissima dei nerazzurri a "Tiki Taka"...

Emanuele Landi

Cosa non si farebbe per la propria squadra del cuore? Sabrina Ferilli, a suo tempo, aveva tracciato la strada e ora potrebbe seguirla Stefania Marchionna. L'attrice e 'influencer' pugliese è una fedelissima tifosa dell'Inter e ospite a 'Tiki Taka' ha lanciato una promessa "sexy" per la sua Inter. Da 'Tiki Taka' è arrivata la proposta di imitare la modella e attrice Sabrina Ferilli con uno spogliarello in caso di vittoria dello scudetto dei nerazzurri. La Marchionna ha replicato: "Non per lo scudetto, perché ormai siamo vicini a vincerlo, ma in caso di vittoria in Champions, sì".

Sabrina Ferilli aveva promesso uno spogliarello nel 2001 in caso di vittoria del campionato italiano dei giallorossi e alla fine ha dovuto mantenere la sua promessa quando gli uomini di Fabio Capello hanno ottenuto il loro primo scudetto dopo quasi vent'anni. E Stefania Marchionna che farà? La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a qualificarsi agli ottavi dopo tantissimi anni: l'Inter, seconda nel Gruppo D alle spalle del Real Madrid, ha chiuso il gruppo con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Agli ottavi di finale dovrà affrontare il Liverpool, secondo classificato in Premier League e squadra molto difficile da superare. Basterà la promessa "sexy" dell'influencer come ulteriore incentivo?