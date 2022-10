Reggina, un regalo sotto l’albero: il derby dei fratelli Inzaghi al Granillo

Amaranto e nerazzurri, amichevole in famiglia per fine anno...

Reggio Calabria potrebbe accogliere una grande partita natalizia: Reggina e Inter sono vicine all’ufficializzazione di un’amichevole al Granillo in data 22 dicembre.

Il 22 dicembre è un giovedì e la Reggina andrà in campo nel giorno di Santo Stefano contro l’Ascoli. E, salvo sorprese, sarà proprio il club amaranto ad affrontare i nerazzurri. Reggio Calabria non è lontana da Malta, dove la squadra di Simone Inzaghi dovrebbe effettuare la preparazione invernale in vista della ripresa del campionato.