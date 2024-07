Rivolta da derby del tifo: il fiorentino Barzagli non può allenare l’Under 16 viola!

I tifosi della Fiorentina bloccano l’arrivo di Barzagli come allenatore dell’ Under 16. Potrebbero aver pesato le polemiche legate al passato bianconero di fronte al quale alcuni tifosi hanno mostrato "delle riserve".

Ma, ecco il punto, per i tifosi viola la Juventus è l'avversario per eccellenza, come fosse un derby atavico che attraversa varie epoche e rancori ormai consolidati. Ecco il perchè del clamoroso dietrofront ed ecco perchè Andrea Barzagli non sarà più l'allenatore della Fiorentina Under 16. Le parti hanno vacillato di fronte a un ambiente decisamente esagitato e surriscaldato sul tema, per motivi storici e di rivalità. Barzagli doveva essere viola già 16 anni fa, ma tanti anni dopo siamo punto e a capo...