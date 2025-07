Il riassunto e le sensazioni che ha lasciato l'ultima partita dei giallorossi prima della tournée in Francia e Inghilterra

Filippo Montoli 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 20:46)

La Roma vince anche la sua quarta amichevole estiva: battuto il Cannes per 3-0 grazie alle reti di El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson. La partita in famiglia (Dan Friedkin è proprietario di entrambe le squadre) era l'ultima su suolo italiano per i giallorossi. Adesso inizia la mini tournée in Francia e Inghilterra, dove la formazione di Gasperini affronterà Lens, Aston Villa e Everton. Ecco resoconto e analisi di Roma-Cannes.

Roma-Cannes 3-0, la cronaca del match — La prima frazione di gioco si apre come meglio non poteva per la Roma. El Shaarawy viene lanciato in profondità sulla sinistra e, dopo essersi spostato la palla sul destro, batte Vanni rasoterra. Dopo l'1-0 fulmineo, però, la formazione di Gasperini scompare inspiegabilmente dal campo. Per più di 20 minuti la palla la tiene quasi sempre il Cannes, anche se non si rende mai pericoloso verso la porta di Vasquez. Il cooling break alla mezz’ora sembra risvegliare i giallorossi che tornano a fare la partita. In pochi minuti si susseguono una traversa di El Shaarawy e un tentativo di pallonetto di poco alto di Dovbyk. Il raddoppio arriva a pochi minuti dall’intervallo. Ancora lanciato in profondità uno scatenato El Shaarawy, questa volta attende l’arrivo dell’ucraino alla sua destra per servirgli una palla solamente da spingere nella porta vuota. 2-0 e primo tempo in archivio.

Il secondo tempo si apre come il primo. A essere pericoloso è ancora l’italo-egiziano che servito da Angeliño prova a calciare in due tempi, ma è anticipato dal difensore. Dopo questa occasione succede molto poco da entrambi le parti per i successivi 25 minuti. La prima grande occasione arriva poco prima dell’80’, quando Wesley si lancia in velocità sulla destra per poi servire in mezzo Ferguson. L’irlandese prova il tiro rasoterra, ma il portiere gli è già addosso e respinge in corner. Al minuto 87 si sblocca il risultato anche nel secondo tempo. La palla arriva sulla sinistra ad Angeliño che stoppa di petto e serve con il destro Ferguson. L'attaccante si sposta la palla sul suo piede preferito e supera Vanni alla sua sinistra. La partita termina così 3-0.

Roma, lavori in corso: le impressioni sulla partita — Gasperini sorprende e decide di partire con una formazione atipica. Sono praticamente tutte seconde scelte quelle schierate dal primo minuto. All'inizio sembra che questo aspetto non pesi granché, dato che la Roma trova subito il gol con El Shaarawy. Subito dopo però l'impressione cambia. Si nota una squadra attendista, che lascia fare il gioco al Cannes. Molto diversa da quella vista in Germania e nelle prime due amichevoli caratterizzate dal pressing alto, uno dei marchi di fabbrica di Gasperini.

Una netta evoluzione si ha già dal cooling break del primo tempo e diventa evidente nel secondo, quando entrano in campo molti titolari. Nella seconda frazione, anche se vengono realizzati meno gol, si vede di più l'impronta del nuovo tecnico. A livello di prestazioni, sorprende quella di Hermoso. Dato all'inizio come sicuro partente, ha invece convinto Gasperini che ha deciso di puntare sullo spagnolo. L'ex Atletico Madrid sembra aver recepito subito i dettami dell'allenatore. Non è stato raro vederlo nei pressi dell'area avversaria o in mezzo al campo, quasi da centrocampista aggiunto. Molto bene anche El Shaarawy, più volte lanciato sulla sinistra e autore di un gol, un assist e una traversa.

C'era molta curiosità, infine, sull'esordio di Wesley. L'esterno brasiliano si è ambientato subito molto bene. Più volte si è proposto lungo la fascia destra, rendendosi pericoloso con le sue sovrapposizioni che con Rensch nel primo tempo erano mancate. Ancora molto bene Evan Ferguson. L'atteggiamento e il suo sesto gol in sole tre partite lasciano ben sperare i tifosi della Roma. Adesso cominciano gli impegni più difficili per preparare la prossima stagione. Le prime amichevoli sono servite a Gasperini per far abituare i giocatori alla sua idea e per iniziare a delineare un 11 iniziale solido e che risponda alle sue richieste.