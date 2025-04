Roma-Juventus: analisi e pronostico

Sarà il big match di questa giornata di Serie A e una partita decisiva nella corsa Champions. Le due squadre rincorrono il Bologna e sono separate da soli tre punti.

Federico Iezzi 5 aprile 2025 (modifica il 5 aprile 2025 | 17:28)

Roma-Juve: si gioca domani una partita fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Ecco analisi e pronostico del big match della domenica di Serie A. — Roma-Juventus è da sempre una sfida calda e accesa e spesso è stata una partita di grande importanza per le sorti del campionato. Il match di domani sera, ore 20:45 allo stadio Olimpico, è uno snodo fondamentale nella lotta per il quarto posto e la Champions League: le due squadre sono, infatti, 6° e 5° in classifica e separate da solo tre punti.

Il momento della Roma in vista della Juventus — Dopo una prima parte di stagione difficile e deludente la Roma, affidata alla cura di Claudio Ranieri, sembra essersi ripresa alla grande. Nessuno nel 2025 ha fatto meglio della squadra di Ranieri, che non perde da 14 gare e ha vinto tutte le ultime 7. L'obiettivo Champions sembra quindi sempre più a portata di mano. La Roma vince, ma segna pochi gol: le ultime vittorie, contro Cagliari, Lecce ed Empoli, sono state conquistate con un solo gol. In precedenza, invece, i giallorossi avevano segnato due gol al Como e quattro al Monza. I giallorossi, inoltre, sono senza Dybala e dovranno affidarsi a Soulè e Dovbyk per trovare il gol.

Il momento della Juventus — Dopo l'esonero di Thiago Motta, la cui gestione ha profondamente deluso e diviso, la vecchia signora deve riprendersi. Tudor ha esordito bene vincendo per 1-0 contro il Genoa, ma i bianconeri nelle due partite precedenti hanno subito ben sette gol: quattro dall'Atalanta e tre dalla Fiorentina. Serve vincere e agganciare la qualificazione in Champions per provare a salvare la stagione.

I precedenti e il pronostico — Fra Roma e Juventusi precedenti sono ben 181. Ad avere vinto il maggior numero di gare sono i bianconeri che vantano 86 successi, contro i 42 dei giallorossi. I pareggi, invece, sono stati 53. Le ultime due sfide in campionato sono finite in pareggio e gli incontri recenti fra le due squadre sono state quasi sempre prive di gol. Gli esperti vedono la squadra di Ranieri favorita per la vittoria e il segno 1 è dato a 2.50. La vittoria degli ospiti è invece fissata a 3. Il pareggio, segno X, viene quotato a 3.10. I bookmakers ritengono che la partita sarà estremamente bloccata e di conseguenza l'under 2.5 è quotato a 1.60.