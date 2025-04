Roma-Juventus, dove vedere il big match in diretta tv e in streaming

La Roma ospita la Juventus nella prossima giornata di Serie A: ecco dove seguire la sfida in diretta tv e in streaming.

Luca Paesano Redattore 4 aprile - 12:04

La Serie A torna in campo con una delle sfide storiche del campionato italiano. Domenica sera, alle ore 20:45, Roma e Juventus si sfidano allo Stadio Olimpico nel posticipo della trentunesima giornata. Una partita sempre affascinante, pronta a regalare nuove emozioni con due squadre che hanno obiettivi ben precisi per questo finale di stagione.

Roma-Juve, come arrivano le due squadre alla sfida — La Roma ha cambiato completamente volto dall'arrivo di Claudio Ranieri in panchina. Il cammino dei giallorossi è stato pressoché perfetto e resta innegabilmente il grande rimpianto per i tanti punti persi nella prima metà di stagione. L'ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 2-0 del 15 dicembre contro il Como. Da allora sono arrivati 14 risultati utili consecutivi. E ancora, dopo il pareggio contro il Napoli, la Roma ha vinto tutte le ultime 7 partite giocate in Serie A. Risultati straordinari che hanno portato i giallorossi al sesto posto in classifica, a -3 proprio dalla Juve e a -4 dalla zona Champions. Un obiettivo che pareva impossibile qualche mese fa.

Tanta curiosità invece in casa Juventus, che arriva da un periodo decisamente complicato che è culminato nell'esonero di Thiago Motta. Vittoria all'esordio per Igor Tudor, per ora semplice traghettatore che spera inevitabilmente nei buoni risultati per meritarsi la riconferma. È sicuramente presto per dire che i bianconeri abbiano trovato la cura giusta, anche e soprattutto perché la prestazione non è stata troppo differente da quelle viste in precedenza. Perlomeno, però, sono arrivati i 3 punti. È una Juventus in costruzione, che quindi va sicuramente in cerca di nuove conferme da cui ripartire per questo finale di stagione.

Roma-Juventus, dove vedere la partita in tv e in streaming — Il match tra Roma e Juventus andrà in scena domenica sera, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, e per poter seguire il match sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La sfida di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.