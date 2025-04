Roma-Juventus, dal mani di Kelly ai due gol: la moviola della partita

Roma-Juventus, promosso l'arbitro Colombo: tutti gli episodi arbitrali del match dell'Olimpico. Angolo Var

Enrico Pecci Redattore 7 aprile - 11:21

Roma e Juventussi prendono un punto a testa nel big match dello Stadio Olimpico. Si è interrotta a sette la striscia di vittorie consecutive della squadra di Ranieri, che fallisce così l'aggancio ai bianconeri al quinto posto in classifica. La formazione guidata da Tudor, a sua volta, non raggiunge l'Atalanta di Gasperini a quota 58 punti ma aggancia momentaneamente il Bologna in attesa del posticipo del Dall'Ara contro il Napoli. A Locatelli ha risposto Shomurodov, in una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre in cui non sono mancati gli episodi arbitrali.

Roma-Juventus, Colombo promosso: tutti gli episodi arbitrali del match — Il primo episodio significativo del big match arriva al minuto 16, quando Tudor ed i bianconeri protestano per un fallo reiterato di Mancini ai danni di Yildiz. Il difensore colpisce da dietro il numero 10 della Juve, scalciandolo due volte: poteva starci il cartellino giallo. Prima ammonizione che arriva al minuto 26. Il giallo è per Cristante che interrompe una ripartenza della Roma. Il centrocampista, sbracciando, ha colpito involontariamente con una gomitata Nico Gonzalez, fermando la ripartenza pericolosa di Angelino.

Al minuto 31 è ancora protagonista Nico Gonzalez: l'argentino cade in area di rigore, ma Colombo fischia giustamente la punizione dal limite. L'attaccante bianconero ha subito fallo da El Shaarawy al limite, ma ha comunque provato a rimanere in equilibrio cadendo successivamente nel contrasto con N'Dicka in area di rigore. Il vantaggio non si è dunque concretizzato, portando al calcio piazzato dal limite. Tutto regolare anche nei due gol che hanno deciso la partita. Nico Gonzalez è in posizione regolare e non ostacola la visuale di Svilar sul tiro al volo di Locatelli, mentre la posizione di partenza di Shomurodov è nettamente regolare sulla respinta di Di Gregorio.

L'episodio che più ha fatto discutere è forse quello del tocco con il braccio in area di rigore di Kelly. Nel recupero del primo tempo, il tiro di El Shaarawy è stato fermato dal braccio del difensore inglese. Tuttavia, la distanza è piuttosto ravvicinata ed il braccio è attaccato al corpo, senza alcun movimento innaturale. Anche in questo caso Colombo ha visto bene ed il Var conferma la decisione di campo. Infine, al minuto 65 viene ammonito anche Renato Veiga per una dura entrata da dietro su Dovbyk in un contrasto aereo.

Roma-Juventus, l'angolo Var: le moviole di ex arbitri e giornali — L'arbitro Colombo è promosso a pieni voti da moviolisti, ex arbitro e giornali. "Al 25' ammonizione giusta a Cristante: è un tagliafuori con braccio sul volto di Nico Gonzalez. Al 43' conclusione di El Shaarawy che rimbalza sul braccio di Kelly: il gomito è aderente al busto e dentro la figura, nessun parametro per assegnare il rigore. Al 42' Yildiz va a terra: è un tuffo", ha analizzato La Gazzetta dello Sport.

Anche l'ex arbitro Luca Marelli, a Dazn, ha analizzato l'episodio di Kelly: "Tocca il braccio sinistro che è quello vicino al fianco, sarebbe stato diverso se avesse toccato il destro ma quello sinistro era aderente al corpo. Quindi giusta la scelta dell’arbitro di non dare rigore". Per Calvarese, su Tuttosport, "manca forse un provvedimento per Mancini, che assesta un duro colpo a Yildiz". E sul mani di Kelly: "Sull’ultima azione prima dell’intervallo, la Roma chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Kelly su un tiro di El Shaarawy, ma fa bene Colombo a non intervenire. Il difensore inglese infatti tenta di ritirare il braccio sinistro e vi riesce (e non avrebbe potuto posizionarlo altrove); poi il pallone gli impatta sul gomito – attaccato al corpo – non fallosamente. Se invece avesse colpito il braccio destro – che è largo – sarebbe stato da penalty".

"Nel secondo tempo l’unico giallo è quello a Renato Veiga per uno spintone ai danni di Dovbyk. Nel finale di gara, silent check per un’uscita di Svilar sullo stesso Veiga. Il portoghese sembra sfiorare il pallone, ma subito dopo il portiere belga interviene pulito sulla sfera senza colpire in maniera fallosa il calciatore della Juve", conclude la moviola del quotidiano torinese. Colombo, dunque, ha sbagliato poco o nulla nel big match dell'Olimpico, dando poco materiale di lavoro anche alla sala Var. Promosso a pieni voti.

