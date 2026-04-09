Roma-Pisa, la guerra dei follower: chi domina sui social?

La sfida tra giallorossi e nerazzurri si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower tra Dybala, Cuadrado, Soulé, Moreo e gli altri protagonisti

Silvia Cannas Simontacchi 9 aprile - 09:00

"Né di Venere né di Marte, non si sposa né si parte né si dà principio all'arte". Così vuole il detto, risalente all'età romana. Ma, se in età antica la superstizione poteva portare persino a restrizioni amministrative, lo stesso non vale per i ragazzi di Giampiero Gasperini: il 10 aprile alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico è di scena Roma-Pisa, una sfida cruciale in ottica classifica, valida per la 32^ giornata di Serie A.

I giallorossi, reduci da una brutta sconfitta contro l'Inter, che ha affossato il morale e allontanato la zona Champions, sono in cerca di rivalsa; i toscani, dopo il KO in casa contro il Torino, si ritrovano praticamente con un piede in Serie B, con ancora sette partite da giocare e ben 9 punti di distanza dal quartultimo posto, cercheranno di vendere cara la pelle.

Alla vigilia di un risultato che dirà molto sul futuro delle due squadre, possiamo ingannare l'attesa con un altro tipo di sfida: quella all'ultimo follower. Qui non ci sono favoriti: vince il più popolare. Ogni like, commento e interazione vale un gol. Abbiamo analizzato i profili dei calciatori più chiacchierati di Roma e Pisa per scoprire chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra romanisti e pisani.

Roma-Pisa: Dybala vs Cuadrado, i veterani Il primo confronto è quello tra i profili ufficiali delle due società, e qui bisogna fare una distinzione importante: da una parte i 7,3 milioni di follower consolidati del club giallorosso; dall'altra un bacino social decisamente più piccolo, nell'ordine di grandezza dei 132.000, con una fanbase recente solo a livello digital: "Defying Gravity since 1909", recita la bio della ex Repubblica Marinara, che incentra tutta la sua comunicazione sulla Torre pendente per cui la città è famosa in tutto il Mondo.

Il primo atto di questa battaglia dei social mette a confronto due vecchie conoscenze della Serie A: Paulo Dybala e Juan Cuadrado, dei veterani che non hanno bisogno di presentazioni e che, dettaglio non da poco, su Instagram si seguono l'un l'altro. A livello di numeri, con i suoi 56,8 milioni di follower, la Joya è nettamente primo tra i giallorossi e un dominatore del campionato nostrano. Aria da eterno ragazzino corrucciato, un passato alla Juventus e la maglia della Nazionale argentina pronta nel cassetto, tra i suoi seguaci ci sono praticamente tutti: da Lautaro Martinez a Leo Messi, grandi nomi della musica italiana come Marco Mengoni e Eros Ramazzotti, fino a Fabrizio Romano e Diletta Leotta. Tra i seguiti, circa 960, spuntano profili inaspettati, come quelli di Anna Tatangelo e Chiara Ferragni.

A difendere la squadra ospite c'è invece Cuadrado, ex Juventus, Inter e Atalanta, nonché personaggio più divisivo del nostro campionato: i suoi 13,5 milioni sono nettamente meno rispetto all'ex compagno di squadra, ma bastano a renderlo il calciatore del Pisa con più seguito. Nel suo feed variegato, oltre ai post in cui indossa la maglia della Colombia e a qualche scatto con la famiglia, quello che salta all'occhio è l'ampio spazio dedicato al Pisa e ai suoi tifosi, che non manca di ringraziare in italiano. Anche qui, i follower non passano inosservati: ci sono diversi ex Inter come Lautaro Martinez, Yann Sommer e Alessandro Bastoni, ma anche Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini, lato Juve. Tra i seguiti, circa 560, spiccano i nomi del romanista Matias Soulé, di Cesc Fabregas e della stella del tennis Novak Djokovic.

La cavalleria: Soulé e El Shaarawi vs Canestrelli e Moreo Ma, se Dybala e Cuadrado sono sbarcati rispettivamente a Roma e a Pisa con un portafoglio già gonfio di follower, non sono gli unici "influencer" su cui le due squadre possono contare. Tra i giallorossi non si può non menzionare l'altro talento argentino Matias Soulé: un pallone da calcio alato tatuato sul collo e "solo" 764.000 follower, ma un talento, una freschezza e un carisma che hanno solo bisogno di tempo per farsi notare. Il suo è un feed chiassoso ma non disordinato, che restituisce il ritratto di un ragazzo quasi sempre sorridente, amante dello streetwear e soprattutto entusiasta di giocare in un club dal nome e dal passato prestigioso: non è certo un caso se Adidas lo ha scelto per affiancare Dybala come testimonial del brand. Merita una menzione anche Stephan El Shaarawi: 6 milioni di follower tondi tondi per la cresta più famosa d'Italia, storicamente fortissimo sui social e con un feed tutto in giallorosso.

Il Pisa risponde con Simone Canestrelli, che conta 11.500 seguaci, e Stefano Moreo, a quota 13.100. Nel feed del difensore dallo sguardo di ghiaccio, c'è solo spazio per il nerazzurro. Tra i post fissati, eccolo in un carosello che lo vede sollevare la coppa del campionato cadetto, circondato dai compagni. Tra i seguiti, 998 in totale, ci sono gli "altri" nerazzurri: l'onnipresente Lautaro e il profilo ufficiale della squadra milanese, oltre alle pagine che potrebbe seguire qualsiasi suo coetaneo, come Chiamarsi Bomber e Commenti Memorabili.

Aria da ragazzo della porta accanto e qualche sorriso (e circa due migliaia di follower) in più per l'ex Brescia. Nel suo profilo, la maggior parte dei post celebrano i suoi traguardi e mostrano le esultanze: del resto, proprio lui è entrato nella classifica dei top 10 calciatori che sono andati più a segno in Serie A. Pur non potendo competere con i numeri dei calciatori giallorossi, se il Pisa avesse un trascinatore, per talento ed entusiasmo non potrebbe che essere Moreo.

Chi vince la sfida dei social? Quindi, chi vince la guerra dei follower? Il podio è quasi tutto giallorosso, con al primo posto c'è sicuramente Dybala, con un seguito degno di una stella del calcio internazionale. Al secondo posto, con distacco e cinismo, c'è il nerazzurro Juan Cuadrado, terzo Staphan El Sharaawi, un faraone di nome e di fatto. Menzione d'onore per Matias Soulé: diamo tempo al tempo.