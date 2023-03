Roma, si giocheranno tre derby giovanili in un weekend davvero da record

Si affrontano gli Under 15 e gli Under 16 nel maschile, mentre per la sezione femminile saranno i team Under 18 di Lazio e Roma a sfidarsi

In questa settimana si contenderanno lo scettro cittadino gli Under 15 e gli Under 16 - per la categoria maschile - mentre per la sezione femminile sarà l'Under 18 a scendere in campo per decretare la compagine più forte. Un weekend che ogni tifoso sogna di vivere. Lo spettacolo del calcio giovanile con le note romantiche di una sfida eterna.