Roma, tifosi Leverkusen distruggono bus navetta atac

Ancora a Roma, ancora nella nostra povera capitale. Prima dell’attesissimo match di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, i tifosi tedeschi hanno preso d’assalto un bus navetta ATAC distruggendolo e frantumando i finestrini. L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè commenta così l’accaduto: “Sono immagini purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l’increscioso episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesse e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna”. “Mi auguro che, come accaduto in queste altre occasioni – conclude Patanè – anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell’accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vetture danneggiata”.