Romagna, i derby scarseggiano: al Cesena ne resta solo uno

I tempi d’oro sono ormai lontani. Per la seconda stagione consecutiva la Romagna calcistica perde una sua rappresentanza fra i professionisti.

Dal derby ogni settimana ad uno solo. È lo strano destino del calcio romagnolo, chiamato a fare i conti con una pericolosa e preoccupante discesa del pallone locale. L’unico derby rimasto è quello contro l’Imolese, di certo non il più sentito. Sono ormai lontani i tempi delle 13 romagnole in Serie C, quando ancora non era considerata professionistica. Per il Cesena era derby ogni settimana, contro i vari Faenza, Forti e Liberi Forlì, Riccione e tanti altre.