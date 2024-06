La Sampdoria, oltre ad aver mostrato interesse per Borrelli, ha messo nel mirino Soleri del Palermo. L'attaccante classe '97 dei rosanero piace parecchio ai blucerchiati. Anche lo Spezia è interessato e così si prospetta un derby ligure

Sergio Pace Redattore 12 giugno 2024 (modifica il 12 giugno 2024 | 16:41)

Prime strategie, primi sondaggi e primi nomi. Il classico periodo in cui i club programma il mercato per farsi trovare pronti nelle prossime settimane. Come la Sampdoria che, con il nuovo direttore sportivo Pietro Accardi proveniente dall'Empoli, vuole già metter mano alla nuova rosa in vista della prossima stagione. Tanti i nomi che piacciono al club blucerchiato in diverse posizione del campo.

Profili interessanti... — La Sampdoria, con il nuovo ds Accardi, è pronta a programma la nuova stagione dando un occhio di riguardo al mercato. Le prossime settimane saranno importanti per organizzare il piano rafforzamento della squadra blucerchiata. Bisognerà cercare di sbagliare il meno possibile e trovare la chiave giusta per alcuni colpi importanti.

Fari sull'attacco, piace Soleri... — Le attenzioni della Samp si stanno concentrando in particolare sul reparto avanzato. In attacco il club blucerchiato vuole piazzare il colpo giusto e si sta guardando attorno. Nel mirino c'è sempre quel Gennaro Borrelli, 24enne attaccante in uscita dal Brescia, reduce da 9 gol e 2 assist in 28 presenze, di cui 16 partendo dal via, con le Rondinelle.

Non solo il classe 2000 di proprietà del Frosinone, la Sampdoria monitora anche la situazione relativa a Edoardo Soleri. L'attaccante classe '97 del Palermo (5 reti e 2 assist in 29 presenze, solo 4 da titolare, quest'anno) è un profilo molto apprezzato. La Samp, però, non avrà certo vita facile su questo fronte dal momento che su Soleri si registra anche l'interesse dello Spezia, che già nel mercato invernale aveva fatto un pensierino. Il nome di Soleri è tornato di moda, all'orizzonte un derby ligure tra Samp e Spezia in chiave mercato...