Sampdoria, signora del Mare: ecco le nuove maglie ispirandosi a Petrarca

La Sampdoria riparte da Andrea Pirlo e da Francesco Petrarca. I blucerchiati, oltre ad aver cambiato allenatore per la prossima Serie B, si sono affidati a uno dei grandi autori della letteratura italiana per presentare la nuova maglia per la stagione 2023/24: "Vedrai una città regale, addossata a una collina alpestre, superba per gli uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare"