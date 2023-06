San Severo, la prima ds donna in Italia si presenta: “Felice di essere qui”

La donna ha voluto commentare ai microfoni della stampa la sua felicità: "Sono molto felice di essere in una piazza calcistica così storica e prestigiosa come quella di San Severo. Una piazza con una tifoseria da invidiare per tutti. Ringrazio tutti i soci per la fiducia che cercherò di ripagare cercando il meglio per la squadra e la società in qualsiasi momento. Ci apprestiamo ad un campionato difficile e particolare, visto il futuro ritorno al girone unico (dal 2024/2025, ndr), pertanto sarà fondamentale avere le idee chiare sul nostro progetto. Partiremo dai giovani di San Severo, affiancando loro giocatori d'esperienza che possano valorizzarli maggiormente e guidarli. Chi verrà a San Severo dovrà sempre onorare la storica maglia che indossa e la tifoseria".