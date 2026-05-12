Il tema del calendario di Serie A continua a far discutere, ed è ancora Maurizio Sarri a finire al centro dei riflettori con dichiarazioni destinate a far rumore. Il tecnico, da sempre molto sensibile alla gestione dei carichi di lavoro e alla qualità dello spettacolo offerto, ha affrontato apertamente la questione del posticipo del derby e di conseguenza di tutte le partite collegate alla corsa Champions.

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La sovrapposizione tra tennis e calcio

Il nodo centrale della questione nasce da una clamorosa sovrapposizione logistica nell'area del Parco del. Proprio nella domenica in cui dovrebbe disputarsi la sfida tra i biancocelesti e i giallorossi, è in programma la finale degli. Immaginare di far defluire i tifosi presenti allo Stadio Olimpico e gli appassionati di tennis del Centrale nello stesso quadrante cittadino, è considerato tecnicamente impraticabile per ragioni di viabilità. A complicare ulteriormente il quadro c'è un limite imposto dalle autorità competenti: sarebbe preferibile non disputare il derby in orario serale. Per rigide e storiche questioni di, infatti, la Prefettura e la Questura vedono la stracitaddina come una gara considerata "ad alto rischio".

Partite in streaming live

La situazione, in realtà, è cambiata: la Prefettura di Roma Capitale ha disposto la disputa di Roma-Lazio alle 20.45 di lunedì 18 maggio, anziché alle 12.30 di domenica 17 come inizialmente previsto dalla Lega Calcio Serie A. Nel frattempo, la Lega ha rilanciato, annunciando un ricorso al Tar. La situazione è in pieno svolgimento e troverete costanti aggiornamenti sul nostro sito.

Le parole di Sarri

Maurizio Sarri aveva aperto il valzer delle polemiche durante lo scorso weekend, attaccando duramente la scelta di giocare la sfida alle 12.30. Oggi, a margine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha commentato così le modifiche la "palinsesto" del prossimo weekend.

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“Meglio giocare il derby di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più - ha detto il tecnico laziale -. Ma anche perché quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo di domenica alle 12.30".

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