Sassuolo-Catanzaro, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Prima di iniziare i rispettivi campionati, la squadra neroverde e quella giallorossa si affronteranno per proseguire il loro cammino del trofeo nazionale

Jacopo del Monaco 14 agosto - 17:30

Ecco dove si potrà vedere la partita dei trentaduesimi di Coppa Italia tra il Sassuolo ed il Catanzaro. Le due squadre si affronteranno domani pomeriggio alle ore 18:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Come arrivano i due club al match Dopo una stagione in Serie B, il Sassuolo di Fabio Grosso e dell'eterno capitano Domenico Berardi ha fatto subito ritorno in Serie A vincendo il campionato cadetto. In vista della prima uscita ufficiale della nuova stagione, i neroverdi si sono preparati affrontando alcune squadre in partite amichevoli. In queste sfide, il Sassuolo ha ottenuto due vittorie contro Real Vicenza (5-0) e Trento (3-0) e due pareggi: uno a reti bianche contro l'Empoli, che quest'anno giocherà in B; l'altro in casa del Brest per 1-1. Nel prossimo fine settimana, i neroverdi giocheranno la prima di campionato contro il Napoli Campione d'Italia.

La scorsa stagione, il Catanzaro è stato vicino alla finale dei Play-off per la promozione in Serie A, ma è stato eliminato in semifinale dallo Spezia. Da questa stagione, i giallorossi hanno un nuovo allenatore: Alberto Aquilani, ex centrocampista di Roma e Liverpool. In questa sessione di calciomercato, la squadra calabrese ha avuto modo di rinforzarsi, prendendo anche due giovani dal Milan come Grabiele Alesi e Mattia Liberali. Quest'estate, il Catanzaro ha giocato soltanto un'amichevole, quella persa per 2-1 contro il Napoli di Antonio Conte.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Grosso ed Aquilani dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Volpato. All: Grosso

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D'Alessandro, Pontisso, Pompetti, Nuamah; Biasci, Iemmello. All: Aquilani

Sassuolo-Catanzaro, dove vedere il match di Coppa Italia — Il match tra neroverdi e giallorossi si potrà vedere in diretta televisiva su Italia 1. In streaming, invece, sarà visibile su Mediaset Infinity e sul sito Sport Mediaset.