Coppa Italia

Sassuolo-Catanzaro, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Sassuolo Catanzaro dove vedere
Prima di iniziare i rispettivi campionati, la squadra neroverde e quella giallorossa si affronteranno per proseguire il loro cammino del trofeo nazionale
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Ecco dove si potrà vedere la partita dei trentaduesimi di Coppa Italia tra il Sassuolo ed il Catanzaro. Le due squadre si affronteranno domani pomeriggio alle ore 18:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Come arrivano i due club al match

Sassuolo
Milano, Italia - 3 dicembre 2024: Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)
—  

Dopo una stagione in Serie B, il Sassuolo di Fabio Grosso e dell'eterno capitano Domenico Berardi ha fatto subito ritorno in Serie A vincendo il campionato cadetto. In vista della prima uscita ufficiale della nuova stagione, i neroverdi si sono preparati affrontando alcune squadre in partite amichevoli. In queste sfide, il Sassuolo ha ottenuto due vittorie contro Real Vicenza (5-0) e Trento (3-0) e due pareggi: uno a reti bianche contro l'Empoli, che quest'anno giocherà in B; l'altro in casa del Brest per 1-1. Nel prossimo fine settimana, i neroverdi giocheranno la prima di campionato contro il Napoli Campione d'Italia.

Sassuolo-Catanzaro, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live- immagine 3
Empoli, Italia - 10 agosto 2024: Tommaso Biasci, calciatore del Catanzaro. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La scorsa stagione, il Catanzaro è stato vicino alla finale dei Play-off per la promozione in Serie A, ma è stato eliminato in semifinale dallo Spezia. Da questa stagione, i giallorossi hanno un nuovo allenatore: Alberto Aquilani, ex centrocampista di Roma e Liverpool. In questa sessione di calciomercato, la squadra calabrese ha avuto modo di rinforzarsi, prendendo anche due giovani dal Milan come Grabiele Alesi e Mattia Liberali. Quest'estate, il Catanzaro ha giocato soltanto un'amichevole, quella persa per 2-1 contro il Napoli di Antonio Conte.

Probabili formazioni

—  

Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Grosso ed Aquilani dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Volpato. All: Grosso

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D'Alessandro, Pontisso, Pompetti, Nuamah; Biasci, Iemmello. All: Aquilani

Sassuolo-Catanzaro, dove vedere il match di Coppa Italia

—  

Il match tra neroverdi e giallorossi si potrà vedere in diretta televisiva su Italia 1. In streaming, invece, sarà visibile su Mediaset Infinity e sul sito Sport Mediaset.

