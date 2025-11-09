L'allenatore degli emiliani si gode la vittoria: "Il risultato non sempre va come puoi meritare di farlo andare. Oggi eravamo molto più presenti nei duelli. Dobbiamo essere meno frettolosi"

Alessandro Stella 9 novembre - 15:36

Un Sassuolo impeccabile riscatta il ko col Genoa e travolge a sorpresa un'Atalanta sempre più in crisi e fischiata dai tifosi. A Bergamo è un assolo neroverde: 3-0 senza appello grazie alla doppietta di Berardi e alla rete di Pinamonti. Gli emiliani salgono momentaneamente all'ottavo posto, si avvicinano alla zona Europa e soprattutto confermano di avere qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per la salvezza.

E il tecnico, Fabio Grosso, è molto soddisfatto: "Serviva una prestazione meravigliosa come questa. Delle volte contro queste squadre è difficile alzare il livello, ma oggi siamo stati bravi e anche fortunati in certi episodi. Abbiamo fatto un risultato importante per la classifica. Ma comunque arriviamo da neopromossa e quando ritorni ti accorgi che le difficoltà sono molto elevate. Abbiamo raccolto tanti punti, tuttavia dobbiamo tenere le antenne dritte e i piedi per terra, perché sappiamo che questo è un campionato ricco di insidie".

Sassuolo, Grosso felice ma pragmatico: "Gli episodi sono sempre decisivi. Vogliamo stare lontani dalla zona salvezza" — Il tecnico neroverde è felice della reazione dopo l'ultima sconfitta: "A prescindere dagli interpreti, siamo passati da un primo tempo molto brutto con il Genoa ad oggi che abbiamo fatto una grandissima gara. Gli episodi sono decisivi. Con il Genoa avevamo pareggiato, sprecato il vantaggio e poi regalato il gol vittoria a loro. Oggi sullo 0-0 c'è stato un salvataggio sulla linea che magari avrebbe potuto spostare l'inerzia. E il risultato sposta poi gli umori. Noi dobbiamo essere sempre molto bravi a preparare la gara mettendo grandissima energia".

Quello che manca forse al Sassuolo è la continuità, ma senza dubbio Berardi e compagni sanno interpretare bene certi match difficili. E Grosso elogia ancora la prestazione: "Quella scorsa è una partita contro una squadra che naviga nelle zone da cui vogliamo stare sempre fuori, quella di oggi è con una squadra, una società, che viene da annate strepitose. Il risultato non sempre va come puoi meritare di farlo andare, ma oggi eravamo molto più presenti nei duelli, sulle seconde palle, c'era una grandissima attenzione e senza questa saremmo usciti dal campo con le ossa rotte. Ora dovremo preparare al meglio la prossima".

"Non parlo dell'Atalanta perché non conosco la situazione. Noi dobbiamo diventare meno frettolosi" — L'allenatore degli emiliani preferisce poi non parlare troppo della delicata situazione che sta vivendo l'Atalanta: "Parlo per la mia squadra, non mi piace parlare di quello che non conosco. Dico solo che noi siamo stati bravi, abbiamo presentato due giocatori offensivi e due mezz'ali che hanno capacità di saper offendere. E pure quattro difensori contro una squadra che ti mette cinque uomini. Thorstvedt è stato molto bravo a fare questo lavoro".

Infine un commento su ciò che manca per fare uno step in più: "Sul finale non approfondisco. È una conseguenza diventare meno frettolosi e più lucidi per riconoscere i momenti della partita, che è data dalla voglia di presentarsi in campo con la giusta attenzione".