Federico Grimaldi 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 20:49)

Il Sassuolotrova la prima vittoria stagionale. I neroverdi riescono nell'impresa di battere la Lazio con il risultato di 1-0: decisivo, il gol di Fadera a 20 minuti dal termine. La squadra di Grosso ha messo in mostra una grande prova d'autore, dove è sempre riuscita a gestire bene il match ed a meritare ampiamente questa vittoria. Per Sarri e i suoi ragazzi, ora è il momento di non di guardarsi indietro e cercare di ritrovare i 3 punti immediatamente, anche perché la prossima settimana c'è il derby. Chi invece, seppur per qualche giorno può festeggiare, è Fabio Grosso, che in conferenza stampa ha espresso tutta la sua gioia per questo successo. Ecco le sue parole.

Sassuolo, Grosso: "Ai ragazzi chiedo coraggio, oggi ce ne è voluto tanto" — Il Sassuolo ritrova la vittoria e lo fa contro un’avversaria di prestigio. Al Mapei Stadium, i neroverdi battono la Lazio 1-0 grazie a una prestazione solida e coraggiosa, portando a casa tre punti vitali nella corsa salvezza. A fine gara, un soddisfatto Fabio Grosso ha elogiato il gruppo e il lavoro fatto sul campo.

“Per fare un bel risultato oggi dovevamo fare una bella partita, e l'abbiamo fatta”, ha commentato il tecnico in conferenza stampa. “Siamo stati presenti, abbiamo commesso errori, ma nel complesso la prestazione è stata di livello. Complimenti a tutti i ragazzi”.

Tra i protagonisti della serata anche Nemanja Matic, leader indiscusso in mezzo al campo: “Giocatore totale. È fuori livello per il nostro contesto, ma lo sosteniamo e lui sostiene noi. Anche se non è più di primo pelo, ci dà una grande manoe aiuta i nostri giovani a crescere. Ci teniamo strette queste cose positive”. Sul cambio forzato di Walukiewicz, Grosso ha chiarito: “È stato un cambio obbligato. Ho dato continuità alla squadra delle ultime giornate, e dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni. È quello che stiamo facendo, partita dopo partita”.

Il Sassuolo ha sofferto, ma ha saputo colpire nel momento giusto. E Grosso rivendica il coraggio dei suoi: “Nei momenti chiave abbiamo cercato la vittoria e l’abbiamo trovata. Ai ragazzi chiedo coraggio, oggi ce n’è voluto tanto. Ci ha salvato anche Muric in un’occasione, ma è questo lo spirito giusto. Per raggiungere il nostro obiettivo servono undici leoni, uniti per fare qualcosa di bello".