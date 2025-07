Sassuolo, Grosso sorride al primo test estivo: Real Vicenza ko 5-0

I neroverdi travolgono la squadra veneta, composta da giocatori svincolati: subito in gol Pinamonti e Berardi. Il tecnico prova ben 22 giocatori e un modulo con quattro attaccanti

Alessandro Stella 15 luglio - 19:31

Buona la "prima estiva" per il Sassuolo di Fabio Grosso. Nell'amichevole di Ronzone, in Trentino, gli emiliani superano 5-o il Real Vicenza, grazie ai gol di Pinamonti, Berardi, Pierini, Alvarez e del giovane classe 2006 Macchioni. Il club veneto, privo di una vera prima squadra, è noto sia a livello giovanile e sia per la possibilità che ogni estate dà a giocatori senza contratto di disputare amichevoli importanti (in rosa c'è anche Sergio Cruz, centravanti brasiliano con un passato in Serie B e ora affermato influencer calcistico).

Test dunque non proibitivo per i neroverdi, appena neopromossi in Serie A, che però hanno potuto ottenere delle indicazioni iniziali positive. Mercoledì 23 luglio il Sassuolo tornerà in campo contro il Trento.

Primo tempo: Sassuolo col modulo super-offensivo. Pinamonti e Berardi sbloccano la gara — Nel primo tempo Grosso schiera un 4-4-2 molto offensivo. Berardi e Volpato larghi e Pinamonti, tornato dal prestito al Genoa e in attesa di capire se il suo destino sarà in Emilia o altrove, affianco a Skjellerup davanti. In porta invece c'è Turati, rientrato alla base dopo l'avventura al Monza. Difesa composta da Missori, Romagna, Muharemovic e Doig, mentre in mediana ecco Ghion e Boloca.

I neroverdi partono prevedibilmente forte e al 12' hanno la prima occasione con Volpato che calcia forte sul primo palo, mandando però fuori. Passano quattro minuti e prima Skjellerup e poi Pinamonti mancano pure loro l'appuntamento col gol. Al 23' però l'ex Genoa sblocca la sfida: gran destro a giro all'incrocio su cross rasoterra di Berardi da destra.

Anche il capitano neroverde appare molto ispirato e dopo l'assist si mette in proprio, cogliendo la traversa al 32'. Nel finale la gara si accende ulteriormente e al 34' il Real Vicenza sfiora il pari con Cruz, che chiama Turati al grande intervento sul primo palo. Scampato il pericolo gli uomini di Grosso raddoppiano nel recupero: Volpato scambia con Doig sulla sinistra e mette in mezzo dove Missori di testa piazza il pallone all'angolino.

Secondo tempo: cambiano gli uomini ma non l'approccio. Macchioni, Pierini e Alvarez calano la manita — Nella ripresa il tecnico emiliano rivoluziona la squadra, mantenendo però lo stesso modulo iper-offensivo. Satalino in porta. Difesa con Paz, Odenthal, Macchioni e Pieragnolo. In mezzo Iannoni e Lipani, mentre davanti Moro e Mulattieri supportati da Alvarez e Pierini. Il Sassuolo non molla il freno e macina praticamente un'occasione ogni due minuti.

Tra il 51' e il 54' Iannoni e Alvarez mancano la porta da buona posizione, poi al 56' Pierini con un bel tiro di prima chiama Scanagatta al miracolo. E al 63' Macchioni sigla il 3-0: corner di Alvarez, colpo di testa di Iannoni respinto e tap-in vincente del giovane difensore. Nel finale, dopo un paio di reti fallite in precedenza, c'è gioia anche per Pierini che calcia con il destro da 30 metri sorprendendo il portiere sul primo palo. In pieno recupero infine ecco la manita neroverde, con Alvarez bravo ad infilare da pochi passi.