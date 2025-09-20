Sassuolo, Grosso verso l’Inter: “Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi”

L'allenatore detta la linea per contrastare i nerazzurri motivando la sua squadra e parlando anche del momento di forma di alcuni singoli in questo inizio della stagione

Alessandro Stella 20 settembre - 12:53

Dopo l'ottima prima vittoria in campionato contro la Lazio, il Sassuolo vuole dare continuità e approccia con entusiasmo la difficile sfida al cospetto dell'Inter. I neroverdi scenderanno in campo domani sera, ore 20.45, a San Siro, uno stadio che ha spesso regalato soddisfazioni. Come nel settembre 2023, quando gli emiliani si sono imposti 2-1 in rimonta infliggendo ai nerazzurri una delle rare sconfitte di quella stagione.

Il tecnico neroverde, Fabio Grosso, non si tira indietro e affronta la gara senza paura: "Noi ci crediamo sempre, perché ogni partita è una sfida per provare a ottenere il meglio. Per noi è un ostacolo grande, ma ci possono essere delle belle opportunità per provare a dare tutto. Abbiamo le qualità per fare partita. Ci vorrà intensità di testa, tattica e tecnica e servirà sbagliare poco perché ci sono momenti dove devi saper resistere. Con anche un po' di buona sorte cercheremo di invertire i pronostici che ci vedono nettamente sfavoriti".

Grosso avvisa i suoi: "L'Inter tra le migliori d'Europa, ricordiamo il nostro obiettivo" — Grosso poi si sofferma sull'Inter che ha sorpresa ha gli stessi punti del suo Sassuolo in classifica. Ma l'ex campione del Mondo 2006 non bada a questa a statistica: "Sono numeri che lasciano il tempo che trovano. Noi non ci diamo tanto peso perché sappiamo che tipo di partita andiamo ad affrontare. Dovremo cercare di fare una grande gara perché i nerazzurri sono tra i più forti in Italia e in Europa. Sono bravi sulle palle inattive, sanno variare le conclusioni e hanno grandi tiratori da fuori".

Nemmeno i buoni risultati che il Sassuolo ha ottenuto in passato contro l'Inter sembrano scalfire l'allenatore emiliano: "Sono dati che si riferiscono a cose successe nel passato con altri percorsi e altre strade. Siamo focalizzati sul presente. Noi non ci siamo né persi né ritrovati. Partecipiamo da neopromossi in un campionato difficile e dovremo prepararci ogni giorno per affrontare le difficoltà, tenendo a mente quello che è il nostro obiettivo".

"Ho tanta scelta, valuto anche in base agli allenamenti. Matic giocatore di categoria superiore" — Grosso in questo momento ha una rosa piuttosto ampia e le scelte definitive devono essere ancora prese: "La continuità è fondamentale. Ho tanti ragazzi all'interno del gruppo e a me piace utilizzarli perché le risorse sono importanti non solo quando ne hai bisogno. Poi di volta in volta scelgo i giocatori in base a ciò che vedo in settimana. Dipende dalle condizioni, da come passano le settimane perché è importante andare alla ricerca della conquista del campo".

Venendo ad alcuni singoli, il tecnico parla di Matic e anche dei pochi indisponibili: "Matic è un giocatore fuori categoria per il nostro livello. È una persona con grandi valori anche all'interno perché sa stimolare e stuzzicare nei modi giusti, ci sta dando una grande mano. Su Thorstvedt le sensazioni sono migliori, cercheremo di migliorare il minutaggio gradualmente ma non è ancora tempo per una maglia da titolare. Di indisponibili abbiamo solo Paz, mentre Walukiewicz lo stiamo valutando".