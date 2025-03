Sassuolo-Regggiana: ecco le probabili formazioni

Il Sassuolo di Grosso primo in classifica si affida al miglior attacco del campionato per trionfare nel derby. Titolarissimi Berardi e Mulattieri. Una Reggiana in difficoltà conta invece su Gondo per provare a scardinare la difesa dei rivali.

Federico Iezzi 28 marzo - 20:13

Si gioca domani, ore 19:30, al Mapei Stadium l'atteso derby emiliano fra Sassuolo e Reggiana. La partita è salita alla ribalta delle cronache nazionali più per questioni extra campo, legate alla proprietà dello stadio e alla possibile diserzione degli spalti dei tifosi granata, che non per il calcio giocato. Il derby, comunque, è sempre molto sentito: si sfidano un Sassuolo, allenato da Fabio Grosso, lanciato verso la vittoria del campionato e la promozione in A, e una Reggiana in difficoltà e in lotta per evitare le sabbie della zona retrocessione.

La formazione del Sassuolo — La squadra di casa è prima in classifica con ben nove punti di distacco sulla seconda. I neroverdi sono la migliore squadra del campionato cadetto. Hanno collezionato solamente tre sconfitte e sei pareggi, vantano il miglior attacco del campionato e una delle migliori difese della Serie B. La loro ultima sconfitta, contro lo Spezia, risale a gennaio. Da quel momento, per i neroverdi ci sono state solo vittorie. Merito del tecnico, l'ex campione del Mondo del 2006, Fabio Grosso. Grosso quasi sicuramente schiererà i suoi con un 4-3-3, anche se pesano le assenze di Mazzitelli e Thorvsted. Tra i pali nessun dubbio su Horatio Moldovan. Al centro della difesa ecco la coppia Lovato-Romagna, mentre sulle fasce i due terzini sono a sinistra Doig, a destra Toljan. Per quanto riguarda il centrocampo in mediana Boloca è una certezza. Assieme a lui dovrebbe scendere in campo uno fra Ghion o Lipani, assieme a Obiang. Nel trio offensivo c'è ovviamente Berardi a destra mentre Laurienté dovrebbe rimpiazzare Pierini. Come centravanti quasi sicuramente giocherà Mulattieri. Un dubbio riguarda un possibile trequartista, uno fra Volpato e Simone Verdi, che comporterebbe anche un cambio di formazione e la scelta di un 4-2-3-1.

La formazione della Reggiana — Completamente diversa la situazione in casa Reggiana. I granata sono reduci da quattro punti nelle ultime cinque gare ed è necessario cambiare passo per allontanarsi dalla zona playoff. Subito dietro, in 16esima e 17esima posizione, ci sono Sampdoria e Brescia che hanno solo, rispettivamente, uno e due punti di distacco dalla squadra emiliana. I tre punti, quindi, sono fondamentali per i ragazzi di mister Viali.Il tecnico dovrebbe puntare sul 4-3-2-1. In porta confermato Bardi. Al centro della difesa agiranno Meroni e Lucchesi, mentre sulle fasce Viali schiera uno fra Fiamozzi e Sosa e Libutti. Nel centrocampo giocano Sersanti, Reinhart, Ignacchiti, con l'ex Justin Kumi che dovrebbe cominciare dalla panchina. In avanti Portanova e Vergara a supporto dell'unica punta che dovrebbe essere Gondo.