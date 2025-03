Sassuolo-Reggiana analisi e pronostico del derby ad alta tensione

Si gioca domani il derby emiliano. I neroverdi di Grosso, lanciati verso la promozione in A sono stra favoriti su una Reggiana in difficoltà e in lotta per non finire nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

Federico Iezzi 28 marzo - 16:23

Cresce l'attesa, e anche la tensione, per il derby emiliano tra Sassuolo e Reggiana. Il match si giocherà domani, nella 31esima giornata del campionato di Serie B, alle 19:30 al Mapei Stadium e vedrà scontrarsi i neroverdi, lanciatissimi verso il ritorno in Serie A, e la Reggiana che invece lotta per la salvezza e per rimanere nella serie cadetta.

La questione del Mapei Stadium — Negli scorsi giorni, però, è stato il problema dello stadio ad essere salito, nuovamente, alla ribalta, facendo andare in secondo piano le questioni di campo. Le due squadre, infatti, condividono lo stadio per le partite interne ma è il Sassuolo ad esserne proprietario. Tale situazione non è mai andata giù ai tifosi della Reggiana: lo stadio fu costruito negli anni Novanta e fu per anni di proprietà dei granata. Solo dopo anni, e diversi fallimenti, fu venduto e acquistato proprio dal Sassuolo che lo ribattezzò Mapei Stadium - Città del Tricolore. Sabato sera la Reggiana giocherà per la prima volta in trasferta. Da più parti, compreso il consiglio comunale, era stato chiesto di far assistere i tifosi dei granata dalla curva sud, ma i neroverdi sono stati irremovibili. Di conseguenza, la tifoseria organizzata della Reggiana ha invitato tutti i tifosi a disertare lo stadio e sta organizzando una manifestazione sotto la curva. L'osservatorio del Viminale ha classificato la partita a livello 4 (massimo rischio) e la prefettura sta organizzando un imponente dispositivo di sicurezza.

Il Sassuolo — I neroverdi di Fabio Grosso sono lo schiacciassassi della stagione: in trenta partite di campionato hanno perso solo tre volte e pareggiato sei. La squadra di casa, inoltre, vanta il miglior attacco del campionato e una delle migliori difese. Il Sassuolo di Fabio Grosso dovrebbe scendere in campo con l'ormai collaudato 4-3-3 ma attenzione anche al 4-2-3-1 visto dall'inizio contro il Cittadella, soprattutto a causa delle assenze per infortunio dei centrocampisti Kristian Thorstvedt e Luca Mazzitelli. Il campione del mondo del 2006 farà sicuramente affidamento sui suoi bomber della stagione: Laurienté, Pierini, Mulattieri. Poca, comunquw la pressione per la squadra di casa che è prima in classifica a 69 punti.

La Reggiana — La squadra di mister William Viali sta lottando per allontanarsi dalla zona retrocessione. Vincere è imperativo in chiave classifica, i tre punti servirebbero a staccarsi dalla Sampdoria e dal Brescia che sono rispettivamente 16esima e 17esima. La squadra di Reggio è 15esima a 32 punti. Una vittoria in un derby così sentito, in una stagione, decisamente deludente sarebbe anche un ottimo boost per il morale dei granata. Per quanto riguarda la formazione Viali potrebbe confermare il 3-5-2 adottato nelle ultime uscite.

Il pronostico — I pronostici sono tutti a favore della squadra neroverde. Una vittoria dei granata sembra, oggettivamente, difficile. Per una eventuale scommessa l'1 sarebbe quindi la scelta più facile, mentre 2 e X sono sicuramente meno probabili.