Scafatese, il presidente Romano: “Voglio la serie A”

Emanuele Giacometti 24 luglio 2024 (modifica il 24 luglio 2024 | 17:51)

Sognare è lecito, ed è bellissimo. Nel mondo del calcio poi, ogni cosa può accadere. Il nuovo presidente della Scafatese Felice Romano, ex numero uno dei rivali del San Marzano, ieri durante la presentazione della nuova stagione sportiva, ha dichiarato di voler puntare in alto. O meglio, altissimo. Sogna un derby col Napoli?

Romano punta al top — Felice Romano, non ha messo limiti al budget, ha acquistato calciatori di valore per la serie D. I suoi sogni devono essere realizzati, perchè sono grandi, grandissimi. “Vorrei ringraziare Givova, per me è un onore avere questa collaborazione. Sono nato a Scafati -ha detto Romano- per fare delle cose bisogna andare sempre piano. Mio padre mi ha insegnato che si va piano, prima si fa una cosa piccola e poi si fanno le cose grandi”.

La serie A nel... mirino — “Quando mi chiesero in passato di venire a Scafati -ha sottolineato Romano- avevo appena iniziato, ora invece sono all’altezza di portare la squadra, che è il mio desiderio, di portare in Serie A. Poi se non ci riesco ci andiamo a divertire in Serie B o in Serie C, di certo questo sarà l’ultimo anno in questa categoria. A me piace vincere, non mi piace perdere quando faccio una cosa. Dobbiamo però essere tutti uniti per raggiungere il traguardo. Al budget non ho dato limiti -ha concluso il presidente- perché voglio vincere”.