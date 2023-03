Serie A Femminile, occhi puntati sul derby d’Italia

Inter-Juventus è in programma oggi 25 marzo alle 14.30

La Serie A femminile è arrivata alla fase calda del campionato, la Poule Scudetto decreterà la compagine più forte dell'intero stivale. Il match più interessante è il derby d'Italia tra l'Inter (35 punti) e la Juventus (43 punti). La partitissima andrà in scena oggi, sabato 25 marzo, alle ore 14.30 allo stadio Ernesto Brera di Sesto San Giovanni.

In questa stagione la Vecchia Signora ha un piccolo vantaggio negli scontri diretti avendo pareggiato nella gara d'andata per 3 a 3 e vinto il ritorno per 2 a 0.