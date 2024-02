Serie A, l’Inter vince il derby delle presenze medie allo Stadio ma il Cagliari è primo per load factory

Stando ai dati sviscerati da Calcio e Finanza l'Inter è al primo posto per presenze medie in Serie A con 73.089 spettatori a partita. Medaglia d'argento per il Milan che alla Scala del Calcio ha accolto in media 71.835 tifosi; gradino più passo del podio per la Roma con ben 61.936 spettatori sugli spalti dello Stadio Olimpico.