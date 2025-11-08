Al San Siro arriva la Lazio: questa volta l’Inter eviterà di inciampare?

L'ultima volta terminò con un 2-2. Adesso chi avrà la meglio tra la formazione di Christian Chiuv e la squadra di Maurizio Sarri?

Domenico Ciccarelli 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 09:02)

Sono trascorsi già circa sei mesi, era la penultima giornata, esattamente lo scorso 18 maggio, quando l'Inter ha ospitato la Lazio al San Siro: la squadra neroazzurra era in piena corsa scudetto, col fiato sul collo del Napoli di Antonio Conte, ma la formazione biancoceleste, guidata da Marco Baroni, decide di fare uno sgambetto agli uomini di Simone Inzaghi.

Al 90', Pedro sigla la rete del 2-2 e rispedisce l'Inter alla seconda posizione, ad una gara dal termine della stagione. Ebbene sì, perché nello stesso momento il Napoli sta inciampando a Parma, ma lo spagnolo rende inutili le reti di Bisseck e Dumfries, spegnendo le speranze neroazzurre. Ora, la Lazio torna al San Siro: riuscirà a fermare la corazzata di Christian Chivu?

Inter-Lazio: come arrivano le due squadre alla gara di San Siro — L'Inter sta bene e, dopo gli sbandamenti di inizio stagione, ormai è tornata sui propri livelli. Esclusa la sconfitta a Napoli per 3-1, la squadra neroazzurra, tra campionato e UEFA Champions League, nelle ultime 11 gare ha ottenuto ben 10 vittorie, con un gioco fluido e convincente. Quella di San Siro per la Lazio non sarà una serata semplice.

La formazione di Maurizio Sarri, nonostante tante difficoltà, sembra essere in netta ripresa. Nelle ultime sei giornate, la Lazio ha collezionato tre vittorie, tra cui quella contro la Juventus, e tre pareggi. La squadra biancoceleste arriva dalla vittoria contro il Cagliari per 2-0, grazie alle reti prima di Isaksen e poi Zaccagni.

Inter-Lazio: le probabili formazioni — Dopo più di un mese, potrebbe tornare titolare Marcus Thuram: il francese, infortunatosi con il Salvia Praha, dovrebbe rivedere il campo dal primo minuto, affiancandosi a Lautaro Martinez. La Lazio, invece, ancora in forte emergenza, contro l'Inter dovrebbe affidarsi al solito tridente: Isaksen-Dia-Zaccagni.

Il pronostico — Il favore del pronostico pende, indubbiamente, dalla parte dell'Inter: la vittoria della squadra neroazzurra è a quota 1.35. Addirittura, un eventuale successo della Lazio, i bookmakers, lo quotano a 7.75 alla posta. Il pareggio, invece, è dato a 5,25. Il match non dovrebbe riservare sorprese, la soluzione migliore è optare per 1 FISSO.