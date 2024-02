Alberto Malusci: “Inter la più forte, ma Juve fino alla fine. Quarto posto? Dico Atalanta”

La vittoria dell'Inter ha decretato in maniera ufficiale, secondo te, la differenza di competitività tra le rose di Inter e Juventus? “No, no, la Juventus se la può giocare e deve giocarsela, perché ci sono ancora 45 punti in palio. Oggettivamente la rosa dell’Inter è la più forte e completa della Serie A, ma non sempre questo basta per vincere lo scudetto e la Juve lo sa”.