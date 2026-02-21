derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan, la media punti di Allegri è da primato: ecco le due occasioni in cui i rossoneri hanno fatto meglio

Le statistiche

Milan, la media punti di Allegri è da primato: ecco le due occasioni in cui i rossoneri hanno fatto meglio

Milan Allegri
Il tecnico livornese sembra aver trovato una quadra dopo anni difficili per il Diavolo. E lo Scudetto...
Samuele Amato
Samuele Amato Caporedattore 

Mentre il dibattito sul lavoro di Massimiliano Allegri si accende, i dati offrono una prospettiva oggettiva e per certi versi sorprendente per il Milan. Al di là delle critiche e dei tentativi di ridimensionamento, l'attuale marcia dei rossoneri poggia su una media punti che, nell'era della Serie A a 20 squadre, trova pochissimi eguali nella storia del club. Analizzando gli ultimi ventidue anni, emerge come solo in due circostanze eccezionali la squadra sia riuscita a tenere un passo superiore a quello attuale. Mettere a confronto l'annata in corso con i grandi cicli del passato aiuta a pesare correttamente i risultati ottenuti sul campo e a capire se quello a cui stiamo assistendo sia "ordinaria amministrazione" o il frutto di una ricostruzione mentale non scontata. Una media punti che, in un'occasione, portò pure allo Scudetto dei rossoneri!  <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

Milan Genoa
MILANO, ITALIA - 8 GENNAIO: l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri grida ai suoi giocatori durante la partita di Serie A tra il Milan e il Genoa CFC allo stadio Giuseppe Meazza, l'8 gennaio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan tramite Getty Images)
Leggi anche
Sassuolo, Grosso: “Raggiunto un livello importante. Ora testa all’Atalanta”
Cagliari-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA