Andrea Seno: “Inter superiore a tutte. Marotta? Ha portato professionalità e organizzazione”

Dopo la carriera da calciatore è stato apprezzato dirigente nel Venezia e nel Treviso. Seno, in questo estratto della lunga intervista , dice la su sul cammino dell’Inter di Inzaghi e su Beppe Marotta , che lo acquistò giovanissimo per portarlo al Venezia.

Seno, lei ha militato in un’Inter ben diversa da quella di oggi, ma è tuttora ricordato dai tifosi anche grazie al gol nel derby nel ’95. Segue ancora l’Inter e pensa come tanti che la squadra di Inzaghi possa “solo perdere” questo scudetto o che sia ancora troppo presto per parlare di corsa scudetto indirizzata? “L’Inter è la squadra più forte del campionato e lo sta confermando sul campo. Ritengo che la Juventus stia facendo molto di più di quanto ci si sarebbe aspettati (…). Non esprime un gioco spettacolare - ha dichiarato Seno a SuperNews - ma sappiamo che Allegri predilige la praticità. Sono curioso di vedere come i bianconeri sapranno reagire ai momenti di difficoltà che potrebbero presentarsi, ma la rosa dell’Inter è superiore. Vero che i nerazzurri hanno anche la Champions e il rischio di infortuni è sempre dietro l’angolo, ma Inzaghi ha a disposizione tante alternative di qualità. Comunque penso che Milan e Napoli non siano ancora fuori dai giochi (…)”.