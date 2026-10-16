L’Atalanta continua a fare i conti con numerosi infortuni in una fase molto delicata della stagione. L’ultimo stop è quello di Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il campo durante la vittoria di ieri sera per 3-1 contro il Pafos, dopo aver accusato un problema al flessore della coscia destra mentre calciava il rigore del momentaneo 2-0.

Una nuova tegola per Maurizio Sarri, che si va ad aggiungere alle altre assenze in casa nerazzurra, tra cui quelle di Giorgio Scalvini, Franck Kessié, Kossounou e via dicendo, tutti alle prese con problemi fisici. Sarri nel post partita contro il Pafos, aveva criticato il calendario fitto di impegni, definendolo "assurdo" e sottolineando i rischi legati alle numerose partite ravvicinate, che lasciano poco tempo per recuperare le energie e smaltire gli acciacchi.

Atalanta, le condizioni degli indisponibili

Il notiziario diffuso dal club nerazzurro ha fatto il punto sulle condizioni della rosa alla vigilia della sfida contro il Milan, confermando alcune assenze e aggiornando la situazione dei calciatori impegnati nel percorso di recupero.

La notizia principale riguarda Franck Kessié, che dopo aver accusato un problema muscolare si è sottoposto agli esami strumentali, dai quali è emersa una distrazione di basso grado al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero, ma con ogni probabilità il centrocampista salterà la sfida di San Siro.

Raspadori invece ha accusato un problema muscolare nella sfida di Conference League, dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 2-0, chiedendo immediatamente il cambio. Per chiarire l’entità del problema saranno necessari gli accertamenti medici, ma il nuovo stop desta preoccupazione, soprattutto perché rientrava da poco da un precedente stop.

BERGAMO, ITALIA - 15 OTTOBRE: Giacomo Raspadori dell'Atalanta BC si infortuna e viene successivamente sostituito durante la partita MD1 della UEFA Conference League 2026/27 League Phase tra Atalanta BC e Pafos FC allo Stadio di Bergamo il 15 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Proseguono invece le terapie per Giorgio Scalvini, che aveva riportato una distrazione di basso grado ai muscoli flessori della gamba sinistra, e Odilon Kossounou, ancora alle prese con il proprio percorso di recupero. Anche Isak Hien, Sulemana e Pompei stanno lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica, alternando sedute in palestra e sul campo. Segnali positivi arrivano invece da Raoul Bellanova, che è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo.

.@Atalanta_BC, Sarri: "Allenare qui è facile. Troppi infortuni? Il calendario è assurdo"https://t.co/Jf3shu0sxf — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 15, 2026

Sarri, già alle prese con un avvio di stagione complicato, dovrà quindi trovare nuove soluzioni per sopperire alle numerose assenze e cercare di rilanciare l’Atalanta, a partire dalla delicata sfida contro il Milan a San Siro.