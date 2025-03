Alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha presentato il match che vale tantissimo in chiave Serie A

Alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha presentato il match che vale tantissimo in chiave Serie A.

Atalanta-Inter, le parole di Simone Inzaghi alla vigilia

Le parole di Simone Inzaghi in vista della sfida contro l'Atalanta: "Arrivano due squadre che hanno entusiasmo, che stanno bene, l’Atalanta la conosciamo bene, ha fatto un bellissimo percorso sia in Italia che in Europa. Sarà una partita da approcciare nel migliore dei modi con corsa, aggressività e determinazione perché sappiamo il valore dell’avversario che andremo ad affrontare”.