Atalanta-Monza, Gasperini perde le staffe: lite furiosa con un giornalista

Il tecnico italiano ora rischia di incappare in qualche sanzione dal punto di vista disciplinare

Federico Grimaldi 5 maggio - 09:45

Doveva essere una serata di festa per l’Atalanta, reduce da un netto 0-4 sul campo del Monza e sempre più lanciata verso l’Europa. Ma nel post partita all’U-Power Stadium, il protagonista non è stato il risultato: Gian Piero Gasperini è infatti esploso in una furiosa lite con un giornalista bergamasco. Culminata in un lancio di taccuino e insulti pesanti volati nella zona mista, lontano dai microfoni ma sotto gli occhi di molti.

La Repubblica claim Gian Piero Gasperini called a journalist from Bergamo a "donkey" and threw a notebook at him following Atalanta's win at Monza.

After some bickering the journalist is reported to have said "Here's the phenomenon" as Gasperini approached, Gasperini then… pic.twitter.com/whQf5mwfoY

— Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) May 4, 2025

Gasperini, lancio di oggetti contro un giornalista — Secondo quanto riportato da Monza-News, l’episodio si è consumato pochi minuti dopo la fine della conferenza stampa ufficiale, in un’area più riservata dello stadio brianzolo. Gian Piero Gasperini, ancora visibilmente nervoso per alcune domande ricevute, si sarebbe avvicinato con tono minaccioso a un giornalista della stampa locale bergamasca. Lo ha accusato di aver scritto articoli ritenuti offensivi nei suoi confronti. La discussione è rapidamente degenerata, trasformandosi in uno scontro verbale dai toni accesissimi.

Tra gli insulti si sarebbero distinti chiaramente parole come "fenomeno" e "c......e", in un botta e risposta al vetriolo che ha lasciato sbigottiti i presenti. La tensione ha raggiunto il culmine quando il tecnico nerazzurro, fuori controllo, ha afferrato un taccuino e lo ha lanciato con rabbia in direzione del cronista, senza però colpirlo. Un gesto plateale che ha sancito la rottura totale tra l’allenatore e una parte della stampa, e che rischia ora di avere strascichi pesanti anche a livello mediatico e disciplinare.